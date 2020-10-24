Врач объяснила, чем на самом деле опасно куриное мясо

Гастроэнтеролог Инна Мазько посоветовала при выборе куриного мяса отдавать предпочтение грудке. Не только потому, что это диетический продукт. Специалист считает, что в белом мясе накапливается меньше химических добавок, которые могут использоваться при выращивании курицы. А именно - гормонов и антибактериальных препаратов. Темное куриное мясо обычно считается более вредным потому, что в районе голеней и бедер птицы добавки "откладываются" в большем количестве, передает KP.Ru.

Гастроэнтеролог отметила и пользу продукта. Так, белок из курятины усваивается лучше, чем из свинины или из говядины. Плюс птица богата витаминами группы В. Неслучайно куриный бульон рекомендуют при простуде и других недугах. Содержащийся в мясе птицы витамин В6 поддерживает иммунную систему, а витамин В5 участвует в обмене веществ.

Но важно курицу правильно приготовить. Копченый и жареный продукт принесет больше вреда, чем пользы. В любом случае, решили вы приготовить курицу на мангале или отварить для супа, важно не есть мясо в полусыром виде.

- Курица переносит бактерии сальмонеллы, которые вызывают кишечную инфекцию. С осторожностью следует есть куриное мясо людям с пищевой аллергией на куриные яйца. Возможна перекрестная аллергия, - отметила врач.