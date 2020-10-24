За сутки в России подтвержден 16 521 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4453
- 2 Санкт-Петербург 713
- 3 Московская область 480
- 4 Нижегородская область 384
- 5 Ростовская область 301
- 6 Свердловская область 273
- 7 Архангельская область 272
- 8 Красноярский край 268
- 9 Воронежская область 265
- 10 Забайкальский край 225
- 11 Республика Коми 213
- 12 Республика Бурятия 209
- 13 Алтайский край 206
- 14 Республика Крым 204
- 15 Иркутская область 201
- 16 Ульяновская область 195
- 17 Волгоградская область 194
- 18 Республика Алтай 192
- 19 Саратовская область 191
- 20 Ханты-Мансийский АО 191
- 21 Томская область 190
- 22 Мурманская область 186
- 23 Омская область 185
- 24 Новосибирская область 179
- 25 Ямало-Ненецкий АО 178
- 26 Хабаровский край 178
- 27 Кемеровская область 177
- 28 Республика Саха (Якутия) 177
- 29 Ставропольский край 175
- 30 Пензенская область 175
- 31 Оренбургская область 171
- 32 Пермский край 149
- 33 Приморский край 145
- 34 Самарская область 143
- 35 Кировская область 140
- 36 Тюменская область 140
- 37 Брянская область 139
- 38 Тверская область 130
- 39 Челябинская область 129
- 40 Республика Карелия 128
- 41 Ленинградская область 128
- 42 Краснодарский край 124
- 43 Удмуртская Республика 123
- 44 Ярославская область 117
- 45 Республика Хакасия 115
- 46 Орловская область 114
- 47 Ивановская область 109
- 48 Псковская область 109
- 49 Курская область 106
- 50 Астраханская область 105
- 51 Амурская область 104
- 52 Калужская область 103
- 53 Костромская область 103
- 54 Рязанская область 99
- 55 Смоленская область 98
- 56 Республика Калмыкия 97
- 57 Белгородская область 96
- 58 Вологодская область 95
- 59 Тульская область 93
- 60 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 61 Владимирская область 88
- 62 Карачаево-Черкесская Республика 88
- 63 Калининградская область 86
- 64 Республика Дагестан 83
- 65 Липецкая область 82
- 66 Сахалинская область 82
- 67 Республика Тыва 80
- 68 Тамбовская область 78
- 69 Новгородская область 78
- 70 Республика Адыгея 78
- 71 Республика Башкортостан 78
- 72 Курганская область 78
- 73 Республика Мордовия 65
- 74 Чувашская Республика 57
- 75 г.Севастополь 57
- 76 Еврейская АО 56
- 77 Республика Татарстан 55
- 78 Республика Ингушетия 54
- 79 Республика Северная Осетия 54
- 80 Республика Марий Эл 53
- 81 Камчатский край 50
- 82 Магаданская область 46
- 83 Чеченская Республика 9
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский АО 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,4%
- 2. Республика Дагестан 0,5%
- 3. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
За последние сутки подтверждено 296 летальных случаев:
- Брянская область 2
- Воронежская область 5
- Ивановская область 1
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 10
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 4
- Тульская область 2
- Ярославская область 2
- Москва 63
- Республика Коми 7
- Архангельская область 6
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 37
- Республика Адыгея 2
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 15
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 9
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 9
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 10
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 1
- Курганская область 3
- Свердловская область 3
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Челябинская область 4
- Республика Тыва 1
- Алтайский край 8
- Красноярский край 5
- Иркутская область 8
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 5
- Омская область 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 3
За весь период по России умерло 25 821 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 567 человек:
- Белгородская область 111
- Брянская область 124
- Владимирская область 52
- Воронежская область 237
- Ивановская область 91
- Калужская область 93
- Костромская область 61
- Курская область 80
- Липецкая область 96
- Московская область 357
- Орловская область 54
- Рязанская область 54
- Смоленская область 46
- Тамбовская область 76
- Тверская область 51
- Тульская область 69
- Ярославская область 112
- Москва 2639
- Республика Карелия 67
- Республика Коми 116
- Архангельская область 103
- Ненецкий автономный округ 3
- Вологодская область 63
- Калининградская область 47
- Ленинградская область 52
- Мурманская область 92
- Новгородская область 74
- Псковская область 27
- Санкт-Петербург 401
- Республика Адыгея 47
- Республика Калмыкия 120
- Республика Крым 110
- Краснодарский край 55
- Астраханская область 49
- Волгоградская область 216
- Ростовская область 324
- Севастополь 38
- Республика Дагестан 95
- Республика Ингушетия 22
- Кабардино-Балкарская Республика 57
- Карачаево-Черкесская Республика 41
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 202
- Республика Башкортостан 135
- Республика Марий Эл 54
- Республика Мордовия 59
- Республика Татарстан 24
- Удмуртская Республика 139
- Республика Чувашия 58
- Пермский край 90
- Кировская область 85
- Нижегородская область 480
- Оренбургская область 122
- Пензенская область 64
- Самарская область 294
- Саратовская область 114
- Ульяновская область 92
- Курганская область 41
- Свердловская область 253
- Тюменская область 59
- Ханты-Мансийский автономный округ 115
- Ямало-Ненецкий автономный округ 65
- Челябинская область 35
- Республика Алтай 123
- Республика Тыва 129
- Республика Хакасия 92
- Алтайский край 297
- Красноярский край 249
- Иркутская область 131
- Кемеровская область 121
- Новосибирская область 87
- Омская область 155
- Томская область 76
- Республика Бурятия 143
- Республика Саха (Якутия) 74
- Забайкальский край 166
- Камчатский край 22
- Приморский край 64
- Амурская область 41
- Магаданская область 43
- Хабаровский край 119
- Сахалинская область 153
- Еврейская автономная область 63
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 130 818.