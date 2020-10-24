За сутки в России подтвержден 16 521 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4453

2 Санкт-Петербург 713

3 Московская область 480

4 Нижегородская область 384

5 Ростовская область 301

6 Свердловская область 273

7 Архангельская область 272

8 Красноярский край 268

9 Воронежская область 265

10 Забайкальский край 225

11 Республика Коми 213

12 Республика Бурятия 209

13 Алтайский край 206

14 Республика Крым 204

15 Иркутская область 201

16 Ульяновская область 195

17 Волгоградская область 194

18 Республика Алтай 192

19 Саратовская область 191

20 Ханты-Мансийский АО 191

21 Томская область 190

22 Мурманская область 186

23 Омская область 185

24 Новосибирская область 179

25 Ямало-Ненецкий АО 178

26 Хабаровский край 178

27 Кемеровская область 177

28 Республика Саха (Якутия) 177

29 Ставропольский край 175

30 Пензенская область 175

31 Оренбургская область 171

32 Пермский край 149

33 Приморский край 145

34 Самарская область 143

35 Кировская область 140

36 Тюменская область 140

37 Брянская область 139

38 Тверская область 130

39 Челябинская область 129

40 Республика Карелия 128

41 Ленинградская область 128

42 Краснодарский край 124

43 Удмуртская Республика 123

44 Ярославская область 117

45 Республика Хакасия 115

46 Орловская область 114

47 Ивановская область 109

48 Псковская область 109

49 Курская область 106

50 Астраханская область 105

51 Амурская область 104

52 Калужская область 103

53 Костромская область 103

54 Рязанская область 99

55 Смоленская область 98

56 Республика Калмыкия 97

57 Белгородская область 96

58 Вологодская область 95

59 Тульская область 93

60 Кабардино-Балкарская Республика 90

61 Владимирская область 88

62 Карачаево-Черкесская Республика 88

63 Калининградская область 86

64 Республика Дагестан 83

65 Липецкая область 82

66 Сахалинская область 82

67 Республика Тыва 80

68 Тамбовская область 78

69 Новгородская область 78

70 Республика Адыгея 78

71 Республика Башкортостан 78

72 Курганская область 78

73 Республика Мордовия 65

74 Чувашская Республика 57

75 г.Севастополь 57

76 Еврейская АО 56

77 Республика Татарстан 55

78 Республика Ингушетия 54

79 Республика Северная Осетия 54

80 Республика Марий Эл 53

81 Камчатский край 50

82 Магаданская область 46

83 Чеченская Республика 9

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский АО 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,4%

2. Республика Дагестан 0,5%

3. Московская область, Чувашская Республика 0,6% За последние сутки подтверждено 296 летальных случаев: Брянская область 2

Воронежская область 5

Ивановская область 1

Курская область 1

Липецкая область 1

Московская область 10

Орловская область 2

Рязанская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 4

Тульская область 2

Ярославская область 2

Москва 63

Республика Коми 7

Архангельская область 6

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 37

Республика Адыгея 2

Республика Крым 1

Краснодарский край 6

Астраханская область 1

Волгоградская область 2

Ростовская область 15

Севастополь 1

Республика Дагестан 9

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 9

Республика Чувашия 2

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 10

Оренбургская область 2

Пензенская область 3

Самарская область 4

Саратовская область 1

Курганская область 3

Свердловская область 3

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Челябинская область 4

Республика Тыва 1

Алтайский край 8

Красноярский край 5

Иркутская область 8

Кемеровская область 6

Новосибирская область 5

Омская область 5

Забайкальский край 5

Приморский край 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 3 За весь период по России умерло 25 821 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 567 человек: Белгородская область 111

Брянская область 124

Владимирская область 52

Воронежская область 237

Ивановская область 91

Калужская область 93

Костромская область 61

Курская область 80

Липецкая область 96

Московская область 357

Орловская область 54

Рязанская область 54

Смоленская область 46

Тамбовская область 76

Тверская область 51

Тульская область 69

Ярославская область 112

Москва 2639

Республика Карелия 67

Республика Коми 116

Архангельская область 103

Ненецкий автономный округ 3

Вологодская область 63

Калининградская область 47

Ленинградская область 52

Мурманская область 92

Новгородская область 74

Псковская область 27

Санкт-Петербург 401

Республика Адыгея 47

Республика Калмыкия 120

Республика Крым 110

Краснодарский край 55

Астраханская область 49

Волгоградская область 216

Ростовская область 324

Севастополь 38

Республика Дагестан 95

Республика Ингушетия 22

Кабардино-Балкарская Республика 57

Карачаево-Черкесская Республика 41

Республика Северная Осетия - Алания 9

Чеченская Республика 5

Ставропольский край 202

Республика Башкортостан 135

Республика Марий Эл 54

Республика Мордовия 59

Республика Татарстан 24

Удмуртская Республика 139

Республика Чувашия 58

Пермский край 90

Кировская область 85

Нижегородская область 480

Оренбургская область 122

Пензенская область 64

Самарская область 294

Саратовская область 114

Ульяновская область 92

Курганская область 41

Свердловская область 253

Тюменская область 59

Ханты-Мансийский автономный округ 115

Ямало-Ненецкий автономный округ 65

Челябинская область 35

Республика Алтай 123

Республика Тыва 129

Республика Хакасия 92

Алтайский край 297

Красноярский край 249

Иркутская область 131

Кемеровская область 121

Новосибирская область 87

Омская область 155

Томская область 76

Республика Бурятия 143

Республика Саха (Якутия) 74

Забайкальский край 166

Камчатский край 22

Приморский край 64

Амурская область 41

Магаданская область 43

Хабаровский край 119

Сахалинская область 153

Еврейская автономная область 63

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 130 818.