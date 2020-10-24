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24.10.2020 10:33
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 16 521 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4453
  • 2 Санкт-Петербург 713
  • 3 Московская область 480
  • 4 Нижегородская область 384
  • 5 Ростовская область 301
  • 6 Свердловская область 273
  • 7 Архангельская область 272
  • 8 Красноярский край 268
  • 9 Воронежская область 265
  • 10 Забайкальский край 225
  • 11 Республика Коми 213
  • 12 Республика Бурятия 209
  • 13 Алтайский край 206
  • 14 Республика Крым 204
  • 15 Иркутская область 201
  • 16 Ульяновская область 195
  • 17 Волгоградская область 194
  • 18 Республика Алтай 192
  • 19 Саратовская область 191
  • 20 Ханты-Мансийский АО 191
  • 21 Томская область 190
  • 22 Мурманская область 186
  • 23 Омская область 185
  • 24 Новосибирская область 179
  • 25 Ямало-Ненецкий АО 178
  • 26 Хабаровский край 178
  • 27 Кемеровская область 177
  • 28 Республика Саха (Якутия) 177
  • 29 Ставропольский край 175
  • 30 Пензенская область 175
  • 31 Оренбургская область 171
  • 32 Пермский край 149
  • 33 Приморский край 145
  • 34 Самарская область 143
  • 35 Кировская область 140
  • 36 Тюменская область 140
  • 37 Брянская область 139
  • 38 Тверская область 130
  • 39 Челябинская область 129
  • 40 Республика Карелия 128
  • 41 Ленинградская область 128
  • 42 Краснодарский край 124
  • 43 Удмуртская Республика 123
  • 44 Ярославская область 117
  • 45 Республика Хакасия 115
  • 46 Орловская область 114
  • 47 Ивановская область 109
  • 48 Псковская область 109
  • 49 Курская область 106
  • 50 Астраханская область 105
  • 51 Амурская область 104
  • 52 Калужская область 103
  • 53 Костромская область 103
  • 54 Рязанская область 99
  • 55 Смоленская область 98
  • 56 Республика Калмыкия 97
  • 57 Белгородская область 96
  • 58 Вологодская область 95
  • 59 Тульская область 93
  • 60 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 61 Владимирская область 88
  • 62 Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 63 Калининградская область 86
  • 64 Республика Дагестан 83
  • 65 Липецкая область 82
  • 66 Сахалинская область 82
  • 67 Республика Тыва 80
  • 68 Тамбовская область 78
  • 69 Новгородская область 78
  • 70 Республика Адыгея 78
  • 71 Республика Башкортостан 78
  • 72 Курганская область 78
  • 73 Республика Мордовия 65
  • 74 Чувашская Республика 57
  • 75 г.Севастополь 57
  • 76 Еврейская АО 56
  • 77 Республика Татарстан 55
  • 78 Республика Ингушетия 54
  • 79 Республика Северная Осетия 54
  • 80 Республика Марий Эл 53
  • 81 Камчатский край 50
  • 82 Магаданская область 46
  • 83 Чеченская Республика 9
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский АО 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,4%
  • 2. Республика Дагестан 0,5%
  • 3. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
За последние сутки подтверждено 296 летальных случаев:
  • Брянская область 2
  • Воронежская область 5
  • Ивановская область 1
  • Курская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 10
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 4
  • Тульская область 2
  • Ярославская область 2
  • Москва 63
  • Республика Коми 7
  • Архангельская область 6
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 37
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 15
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 9
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 9
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 10
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 1
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 3
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Челябинская область 4
  • Республика Тыва 1
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 5
  • Иркутская область 8
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 3

За весь период по России умерло 25 821 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 567 человек:
  • Белгородская область 111
  • Брянская область 124
  • Владимирская область 52
  • Воронежская область 237
  • Ивановская область 91
  • Калужская область 93
  • Костромская область 61
  • Курская область 80
  • Липецкая область 96
  • Московская область 357
  • Орловская область 54
  • Рязанская область 54
  • Смоленская область 46
  • Тамбовская область 76
  • Тверская область 51
  • Тульская область 69
  • Ярославская область 112
  • Москва 2639
  • Республика Карелия 67
  • Республика Коми 116
  • Архангельская область 103
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Вологодская область 63
  • Калининградская область 47
  • Ленинградская область 52
  • Мурманская область 92
  • Новгородская область 74
  • Псковская область 27
  • Санкт-Петербург 401
  • Республика Адыгея 47
  • Республика Калмыкия 120
  • Республика Крым 110
  • Краснодарский край 55
  • Астраханская область 49
  • Волгоградская область 216
  • Ростовская область 324
  • Севастополь 38
  • Республика Дагестан 95
  • Республика Ингушетия 22
  • Кабардино-Балкарская Республика 57
  • Карачаево-Черкесская Республика 41
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Чеченская Республика 5
  • Ставропольский край 202
  • Республика Башкортостан 135
  • Республика Марий Эл 54
  • Республика Мордовия 59
  • Республика Татарстан 24
  • Удмуртская Республика 139
  • Республика Чувашия 58
  • Пермский край 90
  • Кировская область 85
  • Нижегородская область 480
  • Оренбургская область 122
  • Пензенская область 64
  • Самарская область 294
  • Саратовская область 114
  • Ульяновская область 92
  • Курганская область 41
  • Свердловская область 253
  • Тюменская область 59
  • Ханты-Мансийский автономный округ 115
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 65
  • Челябинская область 35
  • Республика Алтай 123
  • Республика Тыва 129
  • Республика Хакасия 92
  • Алтайский край 297
  • Красноярский край 249
  • Иркутская область 131
  • Кемеровская область 121
  • Новосибирская область 87
  • Омская область 155
  • Томская область 76
  • Республика Бурятия 143
  • Республика Саха (Якутия) 74
  • Забайкальский край 166
  • Камчатский край 22
  • Приморский край 64
  • Амурская область 41
  • Магаданская область 43
  • Хабаровский край 119
  • Сахалинская область 153
  • Еврейская автономная область 63
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 130 818.

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