Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом от одного из своих телохранителей. "Я не чувствовал и не чувствую никаких симптомов, в том числе таких типичных, как утрата обоняния, но, к сожалению, результат теста не оставляет сомнений. Я в данный момент чувствую себя хорошо. В ближайшие дни мы с женой будем в изоляции. Я буду работать дистанционно, с этим не будет никаких проблем: как видите, я полон сил, и, надеюсь, ничего не изменится", - сообщил Дуда в видеообращении.

В этот момент сотрудники его администрации уже составляли списки всех тех, с кем глава государства встречался в предшествующие дни. Список получился внушительным. Только 23 октября - в день, когда президент сдал анализ, он встречался с победившей на турнире "Ролан Гаррос" теннисисткой Игой Свентек и ее отцом, а также посетил Национальный стадион в Варшаве, где сейчас идут работы по развертыванию полевого госпиталя для больных COVID-19. Президент Польши не первый высокопоставленный польский политик, заболевший COVID-19.

Так в начале октября стало известно, что коронавирусом заразился новый министр науки и образования Пшемыслав Чарнек. Он узнал о своей болезни в день принесения присяги членами нового кабинета министров. Если бы по дороге на церемонию он не сообщил соответствующим службам о своем самочувствии, не исключено, что коронавирусом заболел бы не только президент, но и все правительство. Польские санитарные службы сообщают примерно о 12 тысячах заболевших коронавирусом за сутки. Специалисты считают, что эта цифра не отражает реальную ситуацию: ведь по количеству выполненных тестов Польша находится на одном из последних мест в Евросоюзе.

Вся Польша объявлена "красной зоной"

24 октября вся Польша объявлена "красной зоной". Это значит, что в стране перестали принимать гостей бары и рестораны, запрещено собираться компаниями более пяти человек, закрыты средние и старшие школы, а несовершеннолетним запрещено появляться на улицах без родителей до 16 часов. Людям старше 70 рекомендовано не выходить из дома.

Взгляд из Италии

На Апеннинах представили демонстрационный образец больничного поезда для быстрой и безопасной перевозки больных коронавирусной инфекцией. Проект под названием "Поезд - отделение интенсивной терапии" (Icutrain) был выбран из 130 заявок, представленных в рамках конкурса, организованного Европейским космическим агентством (ESA) при активном участии итальянского космического агентства (ASI). Реализацией задумки займется группа технологических компаний совместно с крупнейшей железнодорожной компанией Италии.

Согласно разработанной концепции, для оказания экстренной помощи будут использоваться вагоны высокоскоростных поездов. Однако на время проведения первоначальных тестов Trenitalia предоставит два стандартных поезда, принадлежавших итальянскому департаменту по гражданской обороне, и доступ к железнодорожным объектам. Компания также гарантирует медицинскую поддержку со стороны минздрава области Апулия. Образец инновационного вагона будет оснащен аппаратами ИВЛ, "умным медицинским тренером", спутниковой связью, технологиями искусственного интеллекта и разработками в области кибербезопасности. Все это позволит находящемуся на борту медицинскому персоналу проводить все необходимые тесты в удаленном режиме, а также оперативно, прямо на ходу, консультироваться с коллегами. Ожидается, что подобные поезда будут также использоваться по всей Европе в качестве полевых госпиталей, работающих в условиях ЧС, с целью оказания помощи при таких стихийных бедствиях, как землетрясения и наводнения. Испытания "умного поезда" запланированы на первую половину 2021 года.

Подготовила Нива Миракян (Рим)