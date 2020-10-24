Захарова: В НАТО забыли, кто принес свободу народам Европы в годы войны

В НАТО забыли, кто принес свободу народам Европы в годы Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют высказывания главы оперативного командования "Север" в Европе, немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью газете Dagens Nyheter генерал заявил, что Москва пытается рассорить НАТО и Швецию. Кроме того он утверждал, что страны альянса не считают Россию врагом, но рассматривают в качестве противника.

"С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто народам Европы свободу принес, а вот натовцы заговариваться начали", - подчеркнула Захарова.

Между тем российская сторона выразила обеспокоенность резким повышением военных расходов Швеции, сравнимых со временами "холодной войны". В проекте стратегии не исключается сценарий вооруженного нападения на страну, а Россия упоминается в основном в качестве потенциального источника угроз шведской безопасности, отмечают в МИД РФ.

По оценкам дипломатов, надуманные антироссийские фобии - не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на Стокгольм извне, прежде всего со стороны Североатлантического альянса. Именно НАТО несет ответственность за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы, который до недавнего времени считался одним из самых стабильных в мире.