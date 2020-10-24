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24.10.2020 18:43
Рубрика: Спорт

"Зенит" проиграл "Рубину" в 12-м туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
"Зенит" в Санкт-Петербурге проиграл "Рубину" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Для чемпионов России наступило непростое время. Команда Сергея Семака с учетом Лиги чемпионов играет по два матча в неделю, что может повлиять на борьбу в нынешнем чемпионате страны. Но такой клуб должен быть готов к подобному и иметь в своем распоряжении большую обойму игроков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Накануне матча "Зенит" лишился Сердара Азмуна. Иранский форвард почувствовал себя плохо. Тренерский штаб принял решение отстранить игрока от тренировок на время и дождаться результатов тестов на коронавирус. Также до сих пор не может помочь своей команде и Малком. В итоге Сергей Семак выпустил с первых минут Вендела.

Зенит" открыл счет на 26-й минуте - Александр Ерохин опередил всех и точно пробил в угол. Но незадолго до перерыва Джордже Деспотович сумел восстановить равенство.

Неожиданную победу гостям принес Дарко Йевтич. Для "Зенита" поражение стало первым на своем поле в нынешнем сезоне. И команда Сергея Семака уже сегодня может лишиться лидерства.

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