Бастрыкин поставил на личный контроль дело об убийстве в Выборге

Следственный комитет пытается разобраться с громким убийством выборгского депутата Александра Петрова.

Вот что удалось выяснить корреспонденту "РГ" на этот час. По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Марии Добрыниной, как только стало известно о преступлении, на место происшествия выехала следственная группа.

- По факту обнаружения тела 61-летнего местного жителя под Выборгом работает следственно-оперативная группа. Группу возглавляет руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области. В ее составе следователи отдела по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты и следователи отдела по городу Выборгу, - заявила представитель ведомства.

В официальном заявлении СК фамилию погибшего не называют. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве заявили, что не сомневаются в заказном характере убийства.

Вот что удалось выяснить из неофициальных источников. Незадолго до убийства у Петрова дома случилось ЧП - 17 октября из его коттеджа украли сейф. Якобы там находилось больше полумиллиона наличных денег и дорогие часы. Со слов правоохранителей, Петров сам заявил, что сейф выкраден, но подавать официальное заявление отказался. Больше из совсем небедного дома ничего взято не было.

Так что одной из возможных версий называют связь этой кражи и убийства, если предположить, что в сейфе были некие документы.

СК никак не комментирует ситуацию, но местная пресса связывает это убийство с арестом на днях главы Выборгского района Геннадия Орлова по подозрению в хищении более чем 700 миллионов из казны района.

Афера была связана с якобы ремонтом жилья, дорог, учреждений и прочего в районе. А в этой криминальной цепочке кражи казенных миллионов были задействованы не только высокопоставленные местные чиновники , но и немало коммерческих организаций. Весь клубок схем и связей следствие только начинает раскручивать.

В Следственном комитете связь ареста и заказного убийства не подтверждают, но и не опровергают.

Интересная деталь: застрелили бизнесмена за сутки до того, как он должен был давать следователям показания по уголовному делу арестованного главы Выборгского района

Глава Выборга и погибший бизнесмен были не просто знакомы. Александр Петров не был рядовым районным депутатом. Он был крупнейшим в регионе бизнесменом. Местные СМИ пишут, что погибший владел 47 компаниями, у которых был миллиардный оборот.

Интересная деталь: застрелили бизнесмена за сутки до того, как он должен был приехать в Следственный комитет и там давать показания по уголовному делу арестованного главы Выборгского района.

Вот что известно на этот момент . Александр Петров около четырех часов дня приехал в свой дом под Выборгом. Там к его приезду уже была затоплена баня. Бизнесмен попарился и, судя по всему, пошел нырнуть в речку. Вероятно, стреляли в него с другого берега реки.