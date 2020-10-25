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26.10.2020 00:00
Рубрика: Общество

Наохотились на срок

Браконьерам, убившим амурского тигра, предъявили обвинение
Текст: Юрий Батин ("Российская газета", Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Жителю села Новостепановка Амурской области и вахтовому рабочему, убившим тигра Павлика, предъявлено обвинение в незаконной охоте, а одному из них - еще и в незаконной добыче ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Следствие выстроило практически полную картину произошедшего. Браконьеры ранили тигра ночью, с автомашины, ослепив прожектором. Подойти к нему в темноте побоялись. Вернулись утром, чтобы добить. Тот факт, что зверь погиб от огнестрельного ранения, установила биологическая экспертиза. Им грозят серьезные сроки, штрафы и гражданский иск в несколько миллионов рублей.

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Понимая это, оба пытаются выкручиваться, рассказывая, что охотились на копытных и стреляли в темноте по блеску глаз, думая, что это косуля. Однако утром перепутать тигра с парнокопытным невозможно.

Столкнуться с людьми тигру пришлось дважды: одни спасли его, другие пристрелили. Несколько лет назад Павлик и его сестренка были отловлены, потому что их травмированная мать не могла прокормить детенышей. Зверят выпестовали специалисты Центра "Амурский тигр", после чего выпустили в дикую природу. По тайге Павлик ходил с GPS-ошейником, и за его передвижениями постоянно наблюдали. Сигнал пропал 8 сентября. А 23-го неподалеку от Новостепановки прочесавшие лес оперативники обнаружили останки животного. Нагрянув в село, они без труда нашли стрелявших и карабин, из которого был убит тигр.

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