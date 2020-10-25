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25.10.2020 19:08
Рубрика: Спорт

Цыган зовет на ринг

Чемпион WBC Тайсон Фьюри проведет бой 5 декабря
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе ирландец Тайсон Фьюри объявил дату своего ближайшего поединка.

"Большой анонс. Цыганский король возвращается 5 декабря поединком в Лондоне. Оппонент пока уточняется. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг и делать то, что у меня получается лучше всего", - отрапортовал Фьюри в соцсетях.

Фото: Getty Images
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Напомним, изначально Тайсон должен был в третий раз подраться с американцем Деонтеем Уайлдером. Первая встреча этих бойцов завершилась вничью, а во второй лучше был Фьюри, и завоевавший тогда пояс WBC. Однако ирландец заявил, что сроки контракта с Уайлдером уже истекли, и он свободен от каких-либо обязательств. Интересно, что бой в Лондоне станет для Тайсона Фьюри первым за шесть лет.

Пока ирландец остается боксером, не знающим поражений. В его послужном списке 30 побед при одной ничьей.

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