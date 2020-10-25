Четыре иерарха Кипрской церкви призвали отменить решение о признании ПЦУ

В "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с упоминанием Епифания как главы автокефальной украинской церкви обвинили четыре иерарха Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома - главу Кипрской православной церкви. Они призвали отменить "антиканонический и недействительный акт".

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви. Тем самым он де-факто признал возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины.

Четыре иерарха - митрополиты Киккский Никифор, Лимасольский Афанасий, Тамасский Исаия и епископ Амафунтский Николаос - в совместном заявлении призвали Хризостома немедленно отменить антиканонический акт.

Иерархи заявили о том, что "действия архиепископа представляют собой вопиющее нарушение синодального, коллективного и демократического строя нашей православной церкви и функционирования на основе этой системы Кипрской православной церкви".

Одновременно глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по поводу заявления главы Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома, впервые упомянувшего украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, отметил, что "решение будет принимать Священный Синод Русской православной церкви".

- Однако, полагаю, - сказал митрополит Волоколамский Иларион, - что Кипрский Архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской Православной Церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Это означает прекращение евхаристического общения с конкретным лицом, не с Кипрской церковью как таковой.

Как сообщает официальный сайт патриархии РПЦ, Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время отреагирует на поминовение предстоятелем Кипрской православной церкви (КПЦ) архиепископом всего Кипра Хризостомом II в богослужении имени главы украинской раскольнической ПЦУ, за которой РПЦ не признает канонического статуса.