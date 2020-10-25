Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Валюта

На предстоящей неделе пара доллар/рубль может продолжить снижение, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

При этом поддержку российской валюте может оказать улучшение спроса на рисковые активы и, в частности, валюты развивающихся стран. Способствовать этому будет ожидание инвесторами принятия нового пакета помощи американской экономике, указывает эксперт. По словам Зварича, ситуация с коронавирусом и рисками введения жестких карантинных ограничений, способных оказать существенное влияние на экономику отдельных стран и мировую экономику в целом, пока может отойти на второй план в условиях уверенности в скором принятии вакцин и готовности медсистем ко второй волне пандемии.

Аналитик ожидает стабильную ситуацию на рынке энергоносителей, что также будет способствовать укреплению национальной валюты. На таком фоне пара доллар/рубль стабилизируется в диапазоне 75-77,5 рубля и может протестировать его нижнюю границу, ожидает Зварич.

Нефть

Перспективы нефтяного рынка на неделе выглядят нейтральными, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Инвесторы продолжают игнорировать риски, связанные с торможением восстановительного роста мировой экономики, и рассчитывают получить компенсацию в виде как прямых правительственных мер поддержки, так и денежного стимулирования, отмечает он.

Даже в случае отсутствия прогресса по этому направлению, сплоченность ОПЕК+ позволяет рассчитывать на компенсационные меры, которые сохранят движение к балансировке рынка. Это касается и большей дисциплины тех стран, которые нарушают условия сокращения о добыче, и возможности новых ограничений в случае необходимости, говорит Евстифеев. Тем временем уровень добычи в США снизился ниже уровня в 10 млн баррелей в сутки, что придает нефтяному рынку позитивный импульс. Таким образом, сформированы все условия для сохранения котировок Brent в диапазоне 40-45 долларов за баррель, прогнозирует аналитик.

Биржа

На предстоящей неделе международный контекст для российского рынка продолжит крутиться вокруг двух основных тем, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Новый пакет экономической поддержки в США, скорее всего, будет согласован, но по срокам принятия остаются вопросы. Есть вероятность, что голосование по нему состоится уже после выборов президента. Второй темой, соответственно, являются выборы нового главы Белого дома. Принято считать, что победа демократа Джо Байдена менее выгодна для российских активов, поскольку демократы больше склонны "награждать" Россию различными рестрикциями, рассказывает эксперт. Таким образом, публикация опросов может стать поводом для беспокойства на отечественной площадке.

В остальном можно говорить об ожиданиях консолидации с негативным уклоном, отмечает Кочетков. Неопределенность будущей политики США будет давить на российские акции. Однако при любом президенте США обречены тратить значительные средства на стимулы, а это означает, что "порча" доллара продолжится с одновременной переоценкой рискованных активов, номинированных в американской валюте. В этой связи у рубля сохраняются шансы продолжить укрепление, рассчитывает аналитик.