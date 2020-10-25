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25.10.2020 14:01
Рубрика: Общество

Доктор Мясников ответил Жириновскому на призыв лишить его диплома врача

Текст: Ольга Игнатова

Главврач 71-й московской горбольницы, известный телеведущий Александр Мясников ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на призыв лишить его диплома медика.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что, выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство В. Жириновского. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы", - написал Мясников на своем канале в Telegram.

Ранее в интервью радио "Комсомольская правда" Жириновской в резкой форме раскритиковал высказывания врача по поводу зарубежных поездок. В частности, политику не понравилось, что Мясников выступил против запрета россиянам отдыхать в Турции и Мальдивах, поскольку уровень заболеваемости в России выше, чем в данных странах. Тогда, объясняя свою позицию, врач опроверг заявления самого Жириновского о том, что именно российские туристы привезли на родину вторую волну коронавируса.

Реагируя на это, Жириновский призвал министра здравоохранения РФ отобрать у Мясникова диплом врача и запретить ему выступать.

Общество Здоровье Партии ЛДПР Пандемия коронавируса COVID-19

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