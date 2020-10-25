Джокович готовится завершить год лидером ATP

Серб Новак Джокович гарантирует себе первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам сезона, если выиграет хотя бы два матча на турнире в Вене.

Если Джоковичу удастся это сделать, то он в шестой раз в карьере завершит год в качестве сильнейшей ракетки мира. По данному показателю Новак может сравняться с американцем Питом Сампрасом.

На старте соревнований в австрийской столице Джокович встретится с соотечественником Филипом Краиновичем. Его следующим соперником может стать победитель пары Борна Чорич (Хорватия) - Тейлор Фритц (США). Что касается россиян, то первым оппонентом Даниила Медведева станет австралиец Алекс де Минаур, Карену Хачанову будет противостоять болгарин Григор Димитров, а Андрей Рублев сыграет с одним из победителей квалификации.

Добавим, что основная сетка турнира стартует сегодня и завершится 1 ноября.