Экзитполы: В Харькове победил Кернес, Кличко вышел во второй тур в Киеве

Данные экзитпола, проведенного телеканалом "Украина 24", свидетельствуют о победе Геннадия Кернеса в первом туре выборов мэра Харькова. По данным опроса, он набрал 57,9% голосов избирателей.

Второе место занял депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Фельдман, набравший 12,2%. Кандидат от партии Зеленского, Алексей Кучер - 11,98%.

Напомним, что заразившийся COVID-19 Геннадий Кернес с середины сентября находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". О состоянии его здоровья циркулирует противоречивая информация. Вместе с тем, его сыновья в октябрьском интервью для издания Strana.ua заявили, что он находится в хорошей форме и идет на поправку после перенесенной "тяжелой формы коронавируса".

Тем временем на выборах мэра украинской столицы, по всей видимости, предстоит второй тур. Ни одному из кандидатов не удалось преодолеть отметку в 50% голосов. Лидирует по данным опроса Виталий Кличко, набравший 45,9% голосов. На втором месте - кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Попов, за которого проголосовало около 10% избирателей. Кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук набирает на данный момент 8%.

В Одессе также будет проводится второй тур по выбору градоначальника. По данным экзитпола, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов получил 34,4% поддержки избирателей. На втором месте кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик, который получил 17,93% голосов избирателей.