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25.10.2020 17:22
Рубрика: Экономика

Глава "Аэрофлота" назвал возможную дату возобновления полетов в Европу

Текст: Иван Черноусов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев назвал возможную дату возобновления полетов Европу и увеличения числа международных рейсов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По его словам, это произойдет в конце зимы. Об этом сообщается в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на телеканале "Россия 1".

"Закрыть страну на карантин сейчас мало кто решается. Почему? Потому что второй удар будет по экономике. Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы там, февраль-март, мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе", - заявил Савельев.

Ранее глава "Аэрофлота" сообщал, что перелеты из России в Европу могут возобновиться до конца текущего года. Он отметил, что раз в две недели Европейский союз пересматривает список стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию ЕС во время эпидемии коронавируса.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

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