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25.10.2020 17:25
Рубрика: Экономика

Греф ожидает укрепления рубля до конца года

Текст: Иван Черноусов

Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф считает, что курс рубля сильно недооценен.

По его словам, российская валюта может укрепиться до конца года. Об этом сообщается в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на телеканале "Россия 1".

"Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится.

Второй фактор - это, собственно, фундаментальные экономические причины. Это приток валюты, валютный баланс, который зависит от цен на наши экспортные товары и, в первую очередь, на нефть", - заявил он.

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе
Экономика Финансы Валютный рынок Компании Финансы Сбербанк Курс рубля

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