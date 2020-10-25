Хабиб Нурмагомедов выиграл бой в память об отце и ушел непобежденным

Обладатель пояса UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул, досрочно выиграв у американца Джастина Гэтжи. Во втором раунде Нурмагомедов провел тейкдаун и поймал соперника в удушающий "треугольник". Но после такой эффектной концовки не знающий поражений чемпион не стал забираться на ограждение октагона, бить себя в грудь, победно вскидывать руки или громко кричать, выпуская остатки адреналина. Хабиб тихо заплакал.

Атмосфера на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, где прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 254, к такому явно не располагала. В андеркарде поединка Нурмагомедов - Гэтжи до этого дрался наш Александр Волков, который нокаутировал Уолта Харриса мощным ударом ногой прямо в солнечное сплетение, заставив того скорчиться от боли. Затем Хабиб в буквальном смысле вырубил Гэтжи, пережав тому сонную артерию, а судья сработал не совсем профессионально, замешкавшись с остановкой поединка. Драка, агрессия, капли крови на канвасе...

В первые секунды эмоции чемпиона даже удивили. История Хабиба, история преодоления на мгновение забылась. Слезы с лица Нурмагомедова заботливо вытирал его тренер Хавьер Мендес. Но главным наставником, учителем, примером для подражания для бойца всегда был его отец Абдулманап. В июле этого года самого важного человека в жизни Хабиба не стало. Скончался на фоне осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было всего 57 лет. Он воспитал рекордное число чемпионов по боевому самбо - 18. Среди них был и сын Хабиб. Потом они вместе покорили сильнейший промоушн в смешанных единоборствах - Абсолютный бойцовский чемпионат. У них было много планов. Но за новыми победами они хотели идти вместе.

Как только случилось несчастье, пошли разговоры, что Нурмагомедов собирается завершить карьеру и третьей защиты не будет. Хабиб все слухи опровергал. Он действительно вышел в октагон и сделал все, чтобы отец им гордился. Хотя все было не так просто, как показалось на первый взгляд. Во время боя мы видели только два затейпированных пальца. А глава UFC Дана Уайт рассказал на пресс-конференции, что за три недели до боя Нурмагомедов сломал ногу. Риск выявляет характер. Хабиб улетал из Абу-Даби, хромая. Он сразу же отправился к своей семье - жене, детям и, конечно, маме. Теперь он будет защищать их, а не свой пояс.

Глава UFC Дана Уайт: Хабиб номер один в мире вне зависимости от весовой категории, один из величайших бойцов всех времен

- Сегодня был мой последний бой в UFC. Когда мне предложили поединок с Гэтжи, мама не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен сдержать его, - сказал Хабиб сразу после боя в октагоне. - Я простой парнишка из горного села. Мой брат сказал, что Google говорит, что я самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте с ними рядом. Это главное. У меня осталась только мама, я бы хотел побольше времени уделить ей.

Великие спортсмены, оставившие след в истории, вызывавшие бурю эмоций у своих фанатов или "хейтеров", никогда не были просто самыми быстрыми или сильными. У Хабиба была харизма, которая сделала его популярным и узнаваемым. Чемпион в папахе, который опрокинет и задушит любого соперника. Хотя в случае Нурмагомедова папаха вряд ли была только внешним символом. Он был и остался парнем из дагестанского села. Все поведение Хабиба после боя показало нам, что боец UFC - это не только нокаутирующие удары и болевые приемы. Перед нами человек, который до сих пор переживает потерю отца, который хочет продолжить их общее дело, но уже в другом качестве, который искренне обнимает после боя своего соперника. Речь Хабиба тронула многих. Его поддержали и Гэтжи, и непримиримый соперник Конор Макгрегор, и Криштиану Роналду, и Новак Джокович. Они не восхищались классным удушающим приемом, они говорили о другом. Этот бой был особенным.

Нурмагомедов попросил UFC исполнить свою мечту: поставить его на первое место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории. Можно не сомневаться, что так и случится. Хабиб это заслужил. 29 побед. Ни одного поражения.

Прямая речь

Дана Уайт, президент UFC:

- Вот это вечер! Хабиб - крутейший парень на планете Земля! Знаете, казалось, что все идет к апсету. Хабиб странно держался, когда выходил на поединок. Он был сам не свой: тяжело дышал, делал глубокие вдохи. Но бой был просто вау! Учитывая то, через что прошел Хабиб, нам вообще повезло увидеть его сегодня в поединке. Он номер один в мире вне зависимости от весовой категории. Хабиб заслуживает место среди всех тех, кого вы считаете величайшими бойцами всех времен.

Джон Джонс, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории:

- Хабиб доказал, почему его называют чемпионом. Другой уровень. Пока я не заберу корону в тяжелом весе, я уступаю тебе место. Наслаждайся, чемпион.

Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе:

- Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу твое дело. Еще раз уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоим близким.

Криштиану Роналду, обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы":

- Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой.