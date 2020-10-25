Хэмилтон установил рекорд по победам

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии на новой для "Формулы-1" трассе в Алгарве. Второе место у его партнера по команде финна Валтерри Боттаса, а замкнул тройку сильнейших голландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Наш Даниил Квят ("Альфа Таури") гонку, увы, провалил, финишировав на последнем 19-м месте.

Триумф в Португалии стал для Хэмилтона 92-м в карьере. Таким образом, Льюис побил, казалось, вечный рекорд Михаэля Шумахера, у которого 91 победа. Достижение великого немца продержалось 354 гонки.

В топ-5 по победам также входят немец Себастьян Феттель (53), француз Ален Прост (51) и бразилец Айртон Сенна (41).

В общем зачете чемпионата Хэмилтон еще больше упрочил свое лидерство с 256 очками. У Боттаса 179 баллов, у Ферстаппена - 162.