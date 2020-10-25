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25.10.2020 18:17
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и превзошел рекорд Шумахера

Текст: Артур Нанян
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон финишировал первым на Гран-при Португалии. Соревнования прошли на автодроме "Алгарве" в Портимане.
Фото: REUTERS/Jorge Guerrero Фото: REUTERS/Jorge Guerrero
Фото: REUTERS/Jorge Guerrero

Вторым стал напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим - представитель Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

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Сразу после старта в лидеры вырвался Карлос Сайнс, использовавший более мягкие шины. Однако как только Боттас и Хэмилтон прогрели покрышки "медиум", то вернулись вперед, а потом британец опередил Боттаса и оторвался от него.

Что касается россиянина Даниила Квята ("Альфа Таури"), то он показал 19-й результат, получив в ходе гонки штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы. Его напарник француз Пьер Гасли стал пятым.

Возвращаясь к Хэмилтону, добавим, что он одержал 92-ю победу в карьере и превзошел рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера.

Спорт Формула-1

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