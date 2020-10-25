"Химки" обыграли на выезде "Ростов" благодаря голам в добавленное время

Подмосковные "Химки" неожиданно обыграли в гостях "Ростов" со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата России. Оба гола "красно-черные" забили уже в компенсированное время.

Переломным моментом в этой встрече стало удаление полузащитника ростовчан Романа Еременко на 71-й минуте. Оставшись в меньшинстве, хозяева почти перестали атаковать, в то время как "Химки" стали чаще владеть мячом и угрожать воротам Сергея Песьякова.

Одним из самых активных игроков на поле был Резиуан Мирзов. Именно он открыл счет на 91-й минуте после сольного прохода. Ну а второй мяч забил Брайан Идову.

Благодаря победе "Химки" с девятью очками поднялись на 14-е место, опередив волгоградский "Ротор". Что касается ростовчан, то команда Валерия Карпина осталась на шестой строчке (20 очков).