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25.10.2020 17:41
Рубрика: В мире

Институт Коха в Германии пытались поджечь

Текст: Юрий Чернов

Полиция Берлина сообщила о попытке поджечь здание Института Роберта Коха, ведущего статистику по COVID-19.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Неизвестные ночью с субботы на воскресенье забросали фасад здания института бутылками с зажигательной смесью, пожара удалось избежать, никто не пострадал.

Нападение было совершено в 2:40 ночи - неизвестные приблизились к зданию и начали забрасывать его предположительно коктейлями Молотова. Одна из бутылок разбила окно. Сотрудник охраны, отреагировавший на попытку поджога, смог оперативно ликвидировать очаг возгорания.

Подозреваемых не удалось задержать, они скрылись. Берлинские полицейские сообщают, что в нападении "усмотрен политический мотив". Так как институт относится к федеральной компетенции, к расследованию привлечены следователи федеральной уголовной полиции.

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