Интервью председателя ВАК Владимира Филиппова "Российской газете". Главное

Система научной аттестации в России станет более демократичной и гибкой, утверждает председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов и комментирует в эксклюзивном интервью "Российской газете" самые главные и резонансные решения, принятые на недавнем пленуме ВАК.

Перемена, которая коснется всех без исключения работников научной сферы и высшего образования: обновлена и сокращена с 430 до 350 позиций номенклатура научных специальностей. Она практически не менялась последние 12 лет.

Минимальное число докторов наук в составе диссертационного совета сокращено с 19 до 11 человек. Но в таком сокращенном диссовете допускается проводить защиты только по одной или двум научным специальностям.

В состав диссертационного совета теперь имеют право войти ученые с дипломом PhD, чего в России никогда не было, и активно работающие кандидаты наук. При этом строго оговорено количество и качество научных публикаций, дающее право такому специалисту стать членом диссовета.

Стать доктором наук теперь можно и без диссертации - открывается возможность для активно работающих ученых защищаться по научному докладу, в основе которого совокупность ранее опубликованных работ.

Но для этого за десять последних лет нужно иметь 50 публикаций в международных базах данных для гуманитарных и социально-экономических направлений, 30 - для естественно-научных и технических специальностей.

Пока возможность защиты по докладу предусмотрена только для соискателей ученой степени доктора наук. На степень кандидата наук написание диссертации остается обязательным.

Предложенные новации, утверждает председатель ВАК, серьезно изменят ландшафт научной аттестации в России. В их подготовке и согласовании участвовали 46 экспертных советов ВАК, и в каждом - до сорока человек. Для обобщения и выработки итоговых рекомендаций была создана совместно с РАН рабочая группа - 66 ученых, большинство из которых академики.

Чтобы рекомендации ВАК стали действующей нормой, предстоит издание нормативных актов. Положение о порядке присуждения ученых степеней утверждается правительством России. Другие нормативные акты, в том числе положение о формировании диссертационных советов, вводятся приказом министра образования и науки и регистрируются в Минюсте.

Если в финальном тексте документов не будет оговорок или изъятий из рекомендаций ВАК, то они распространятся на всех участников системы аттестации. А в том, что касается номенклатуры научных специальностей, - на университеты и научные центры, которым уже даны права самостоятельного присуждения ученых степеней.

Заметных претензий к качеству работы диссертационных советов в таких вузах и НИИ не наблюдается, хотя сигналы о процедурных нарушениях есть, сообщил Владимир Филиппов. И напомнил о призывах дать больше свободы и демократии в вопросах научной аттестации. По той же причине "нельзя и не надо все сводить к тому, что вот в Москве есть дядька, мы ему пожалуемся - в Минобрнауки или ВАК".

"Важнейшая идея и цель новой системы - повысить репутационную ответственность этих организаций и самих ученых в составе диссоветов, - напомнил глава Высшей аттестационной комиссии. - Чтобы не отмахивались, как бывало прежде: ВАК, мол, утвердил, какие к нам претензии. Сейчас такого крайнего не будет. Каждый диссовет, каждый входящий в его состав ученый и есть тот вратарь на последней линии, чтобы брак не пропускать".

Полностью интервью Владимира Филиппова читайте здесь.