Кабмин выделил 5 млрд рублей промышленникам на транспортировку товаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил пять миллиардов рублей на возмещение расходов по транспортировке товаров отечественными промышленными производителями. Размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного промпроизводства.

"Рассчитываем, что такая субсидия позволит обеспечить производство и поставку конкурентоспособных товаров покупателям на сумму не менее 45 миллиардов рублей", - заявил глава кабмина ранее на заседании правительства при рассмотрении проекта распоряжения.

Также решено выделить 600 миллионов рублей в качестве субсидий для покупателей новых буровых установок при условии утилизации ими старых. Это, рассчитывают в кабинете министров, должно увеличить в 2020 году продажи такого оборудования на три миллиарда рублей.