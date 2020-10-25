Кудрин дал совет, как хранить сбережения

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как нужно хранить сбережения. По его словам, часть из них следует хранить в валюте. Об этом говорится в программе Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Такой вариант является наиболее предпочтительным, если эти средства не планируется тратить в ближайшие год-полтора, уточнил он. Но если сбережение небольшие и к ним планируют обращаться, можно хранить и в отечественной валюте.

По словам Кудрина, сейчас трудно спрогнозировать, каким будет курс в ближайшее время.

"Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 21-го года. Это неблагодарная вещь - курс рубля прогнозировать", - сказал он.