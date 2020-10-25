Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси

Россия является главным союзником Беларуси. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео. Как отмечает агентство БЕЛТА, в процессе получасовой беседы, инициатором которой выступила американская сторона, белорусский президент подчеркнул, что Москва и Минск готовы совместно реагировать на внешние угрозы.

В пресс-службе главы республики сообщили, что Лукашенко с Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и в Соединенных Штатах. При этом госсекретарь США заявил, что является сторонником развития сотрудничества между Вашингтоном и Минском, а также остается приверженцем суверенитета и независимости Беларуси.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Россия является главным союзником Беларуси и при этом не вмешивается во внутренние дела республики. Он заверил, что в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать в рамках договора ОДКБ. Как уточняет агентство, госсекретарь пообещал Лукашенко, что "ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует".