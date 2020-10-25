Максим Матвеев: Задел на продолжение "Шерлока в России" есть

На видеосервисе Start стартовал сериал "Шерлок в России", в котором знакомство знаменитого британского сыщика с Российской империей эпохи Александра III началось с… коровьей лепешки. Мы встретились с Максимом Матвеевым, сыгравшим статусную роль, и узнали, каково это, быть англичанином.

Максим, всегда интересно, как, с чего все начиналось. Как в вашей жизни возник проект про Шерлока в России?

Максим Матвеев: В Каннах ко мне подошел Александр Цекало…

Начало неплохое: "в Каннах…"

Максим Матвеев: Да, это было на презентации "Триггера". И надо сказать, что на съемочной площадке "Триггера" Цекало, будучи продюсером проекта, не появлялся, давая волю режиссеру. Так что с Александром я был знаком лишь шапочно, и то, по театру, когда Костя Богомолов работал во МХТ, Цекало бывал на его спектаклях. Так вот в Каннах он ко мне подошел и сказал: "Слушай, Макс, есть такая идея - сделать своего Шерлока Холмса". Честное слово, я тогда обалдел: "Подожди, Саша, Камбербэтч, Дауни-младший, плюс наш Ливанов, три прекрасных актера уже сыграли Холмса. Зачем же еще?". И Цекало рассказал мне, что Холмс был настолько популярен в свое время, что авторы в разных странах писали вариации на тему его расследований у себя на родине. Мы, разумеется, не были исключением. На основе этих сочинений и родилась идея сделать сериал про Шерлока Холмса в России. Было очень любопытно наблюдать, как реализовывался замысел, и в итоге Олег Маловичко написал отличный сценарий 8-серийного проекта, в котором на каждые две серии приходится расследование одного дела. И то, что в режиссерском кресле был Нурбек Эген, человек с восточным взглядом на жизнь и эстетику, мне кажется, придало сериалу особую интонацию.

Патетический вопрос: как же Холмс без миссис Хадсон?

Максим Матвеев: Поскольку для Шерлока важно создавать вокруг себя привычную ему модель мироздания, то и в Петербурге рядом с ним оказывается этакая миссис Хадсон. И напарник есть, хотя и не доктор Ватсон. Важный нюанс: наш Шерлок говорит с британским акцентом. И вообще, сериал - это еще и взгляд на Россию со стороны. Я провел очень много встреч с англичанином, который приехал в Россию на год, а живет уже четверть века и, между прочим, в Петербурге. Так вот Тобин Обер начитывал мне мою роль на диктофон, за все время жизни в России он так и не утратил своего чудного акцента.

Тобин Обер, который в свое время был главредом The St. Petersburg Times, по-своему легендарный человек. И помимо всего прочего сыграл у Алексея Балабанова чеченского террориста…

Максим Матвеев: И он мне во многом помог разобраться в разнице наших менталитетов, чему Холмс должен удивляться в России.

Например?

Максим Матвеев: Читаем с Тобином сценарий. "Холмс, может быть, вы задержитесь еще? У нас завтрак подоспел" - "А что у вас на завтрак?" - "Холодец". И дальше: "Холодец? А что это?". Холмсу переводят: "Холодный джем из мяса". Ну как еще дать понять человеку, что такое холодец? И тут Тобин хватается за голову: "Холодец! Это пипец!". Он 25 лет прожил в России, но так и не понял нашего холодца. А жена Тобина, она - русская, рассказала, что никак не может привыкнуть к бесконечному английскому прощанию. Если вы с англичанином встречаетесь дома, то закладывайте не меньше получаса на все эти: "Спасибо за вечер" - "Да что вы, вам спасибо! Какие у вас чудесные дети!" - "Да нет, у нас дети заурядные, а вот у вас!". Она говорит, можно с ума сойти от всех этих реверансов. И таких нюансов миллион. И что интересно, на этом столкновении разного понимания мироустройства построен сериал, помимо собственно мощной детективной интриги. В конце фильма Шерлок говорит: "Я много видел зла, в силу своей деятельности. Но такого, как здесь, - никогда".

Слышать огорчительно. Что же он имеет в виду?

Максим Матвеев: У Конан Дойля к сыщику приходят люди в частном порядке расследовать какое-то личное, связанное с ними дело. А здесь его расследования выходят за рамки частного. И в итоге у Шерлока и рождается признание: "Я не понимаю Россию. Это ужасно".

Одно дело, если бы этот сериал снимали иностранцы, те же британцы. Другое, когда эта реплика написана рукой отечественного сценариста. Что же ужасает нас в нас самих?

Максим Матвеев: Во-первых, бюрократия. Холмс прибывает на место убийства со словами "Я хочу вам помочь" и слышит: "Ну подайте жалобу письмоводителю. Он передаст куда надо, а потом бумага дойдет до меня". И конечно, то, что мы часто не видим предела крайностей наших поступков. Иные люди, сотворив нечто страшное, не пойдут дальше определенной границы. Нас же в силу темперамента, в силу какой-то внутренней стихийности словно несет дальше, невзирая ни на что.

Во всех нас сидит Парфен Рогожин, так что ли.

Максим Матвеев: Да! И кстати, когда Шерлока спрашивают, "откуда вы знаете русский", он отвечает: "Я читаю вашего писателя Достоевского. Он глубоко проник в психологию русского преступника".

Доведись вам встретиться с таким Холмсом, вам было бы о чем с ним поговорить, о том же Ставрогине из "Бесов", которого вы сыграли.

Максим Матвеев: Да, и "Бесы" - одна из моих любимых книг. Федор Михайлович попал в какую-то нашу общевековую болячку. Я имею в виду ту слепую агрессию, когда в своем неблагополучии - материальном ли, духовном ли - люди винят кого угодно, только не себя. И это понятно, ведь легче агрессию вынести на ком-то другом, чем копаться внутри себя, пытаясь понять что-то про самого себя, кто ты есть.

Максим, как вы относитесь к тому, что сериал показывают не на федеральном канале, а в стриме?

Максим Матвеев: У сериала маркировка 18+, но главное, что он не форматный. Секс, наркотики, - на каком телеканале это покажут? А нам хотелось быть честными, рассказывая о пристрастиях Шерлока, потому что это тот болезненный момент в его характере, который не хотелось терять из-за цензуры. И потом для меня как для актера лучше стрим - я очень переживаю за то, чтобы зритель впечатлился, смотря нашу историю. А в режиме телеканалов, где эфир постоянно прерывается на рекламу, добиться эффекта погружения сложно. И потом, можно дождаться выхода всех серий и посмотреть сериал целиком, от и до.

И когда планируется последняя серия?

Максим Матвеев: До 3 декабря Холмс будет раскрывать каждую неделю новое преступление. И если эпидемиологическая ситуация позволит, может быть, последнюю часть покажут на большом экране. Я видел пару серий в кино, на Московском международном кинофестивале. Знаете, картинка настолько хороша, что я бы не советовал этот сериал смотреть на маленьком экране компьютера.

У "Шерлока в России" будет продолжение?

Максим Матвеев: Все зависит от зрителя. Но задел на продолжение там есть, так что посмотрим. Зато могу сказать, что сейчас очень активно пишется второй "Триггер".

Это отличная новость.

Максим Матвеев: Да, я тоже рад вернуться к этому проекту, хотя очень волнуюсь. Первая часть получилась сильной, и хочется, чтобы продолжение вышло не слабее. Но сценарист Андрей Золотарев, на мой взгляд, один из самых талантливых людей в этой профессии. Кстати, он попробовал свои силы и как режиссер: в сентябре буквально за несколько дней снял короткометражку по своему сценарию. История называется "Репетитор". Если пунктирно, чтобы не спойлерить, это притча о том, насколько тонкой может быть грань между "я - жертва" и "я - преступник". Я благодарен Андрею за то, что он предложил мне сняться в его дебютной короткометражке. Тем более что действие разворачивается в самом конце 19 века. Мне показалось очень любопытным это своего рода послание из прошлого.

Как же любите все такое неоднозначное, даже сумрачное.

Максим Матвеев: Да, очень люблю. И порой страшно окунаться во внутренний мир таких людей, как тот же Ставрогин, но в то же время безумно интересно разгадывать что стоит за их агрессией? Ведь всегда и всему есть первопричина, плохая или хорошая, но она есть. Тот же Шерлок Холмс: в нашем сериале большая часть посвящена его снам, в которых он возвращается в свое детство, и мы понимаем, почему в нем сидит эта потребность находить преступников.