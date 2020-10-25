Я много раз репетировал спектакли в разных театрах, и когда говорил об этом знакомым, они всегда за меня радовались. И вот в начале ноября на "Сцене под крышей" театра имени Моссовета я начинаю репетировать пьесу Дмитрия Мережковского в своей интерпретации. Но, когда я говорю об этом, радости на лице собеседника не вижу. Более того, мне задают вопросы: "А что репетиции в театрах идут?" "Театры не закрываются?" Люди перестали верить в то, что театр - жив, и он - навсегда.

Может ли театр быть источником заразы? Разумеется. А что во время пандемии не может быть этим источником? И магазин может, и общественный транспорт, и стадион, и ночной клуб...

Тем не менее никто не создает проблем, чтобы мы пришли в магазин. Надевай маски-перчатки, соблюдай дистанцию - и вперед. Надел маски-перчатки - садись в метро или автобус и езжай, куда тебе надо. Более того, в Москве, если ты хочешь пойти в ночной клуб, ты должен соблюсти некоторые (абсолютно, кстати, понятные) формальности и - гуляй хоть всю ночь.

А что театр? Надо надевать маски и соблюдать дистанцию - нет вопросов. Нельзя продавать больше 50% зала - "шахматная рассадка" зрителей. (В скобках замечу, что рассадка-то на самом деле шашечная - это шашки стоят через одну, шахматные фигуры - плотно, плечо к плечу. Но это так, к слову.) И зрители, и работники театра приняли и поняли эти меры. Хотя, представьте только, каково артистам, которые привыкли к аншлагам, играть в полупустом зале? Трудно. Но никто не жалуется. Понимают: время необычное, сложное.

Но тут - раз! - новое дело: закрываются театральные кассы. Должен сказать, что основная масса театров в Москве подчиняется Управлению культуры Москвы, но есть еще театры республиканского подчинения и частные. Так вот, распоряжение о закрытии касс касается только московских театров, чей зритель теперь может купить билеты только через интернет. Театров республиканского подчинения и частных это нововведение не коснулось. Во всяком случае - пока.

Зритель у театров — разный. Одним удобнее через интернет, а другим привычней — прийти в кассу, поговорить с кассиром…

А зритель у театров разный, я бы сказал, разновозрастной. Одним удобнее через интернет, а другим привычней - прийти в кассу, поговорить с кассиром... И таких, "других", много. Есть немало и тех, кто покупает билеты в большие московские театры непосредственно перед спектаклем. Теперь, перед началом спектакля, очередь толпиться у касс не будет.

Решение странное, скажем мягко. Понятно, что театрам сейчас тяжело и финансово, и морально. Зачем, как говорится, усугублять? Дайте 50% зрителей спокойно прийти в зал и рассесться в шашечном порядке. А то уже по театрам поползли упорные слухи, что скоро будет не 50%, а 30. Так можно и до одного зрителя дойти - абсолютно безопасное будет дело.

Закрытие театральных касс - это очень серьезный и, по сути, ничем не обоснованный шаг, который очень сильно усложняет работу театральных коллективов, создавая зрителям огромные неудобства.

А может, ну его, театр! В социальных сетях одна очень хорошая театральная актриса так и написала: "Если театр создает угрозу здоровью - надо его временно закрыть". Исходя из этой логики, нас надо опять всех посадить "под домашний арест". Однако государство много раз говорило: санитарные меры соблюдать необходимо, но закрывать нас в планы государства не входит.

Понимаю, что ситуация развивается часто непредсказуемо. Но пока - так. Зачем же в такой ситуации создавать новые проблемы театру? Да, без театра можно обойтись, и так поступают многие. Но для огромного количества людей театр - это то, что превращает будничное существование в интересную жизнь. Сегодня для многих людей сцена, на которой играют любимые актрисы, - как бы свидетельство того, что жизнь продолжается, что все еще не так плохо.

На прошедшей неделе я посмотрел одну из последних премьер Малого театра спектакль "Игроки" по Гоголю в постановке В. Драгунова. Ах, какой замечательный спектакль! Какие поразительные декорации придумал С. Бенедиктов! Как мощно работают актеры! Незабываем Валерий Афанасьев! Игорь Петренко раскрылся для меня как очень интересный и точный театральный актер. Глеб Подгородинский еще раз доказал, что в сегодняшнем Малом театре он один из лидеров, в его Утешительном такие переливы характера, такие переходы - только удивляешься, как актер все это может делать. А А. Дубровский? Вроде эпизод играет, но как! А молодой совсем М. Филатов - глаз не оторвать, как работает! В. Зотов, М. Фоменко, И. Калинина, С. Сошников, И. Кузнецов!

Зритель — это часть театрального процесса. Лиши театр зрителя, и он погибнет. Этого допустить нельзя. Сегодня театр нуждается в помощи и поддержке

Вы не пробегайте, дорогой читатель, эти фамилии. Прочитайте, запомните. Это очень хорошие артисты. И они закручивают на сцене такой карнавал лиц, характеров, ситуаций, что знакомая, кажется, до реплики пьеса Гоголя становится новой, ужасно интересной и притягательной. И ты забываешь про тяготы жизни, про свои проблемы, любуясь блистательной игрой и очень точной режиссурой.

Можно без этого прожить? Мне, и таким как я (а нас, театралов, немало), прожить нельзя, просуществовать можно.

Сейчас такое время, когда тяжело всем, не только театру. Но это вовсе не означает, что театру надо создавать новые трудности. Закрытие театральных касс - новая, ничем, мне кажется, не обоснованная сложность.

Зритель - это часть театрального процесса. Необходимейшая. Лиши театр зрителя, и он погибнет. Этого допустить нельзя. Сегодня театр нуждается в помощи и поддержке, а не в подножках в его и так непростом пути.