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25.10.2020 17:41
Рубрика: Власть

Кому судить в Страсбурге

Минюст начал тестировать кандидатов в судьи ЕСПЧ от России
Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко провел первое заседание комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека от России.
Фото: CherryX/ wikipedia.org Фото: CherryX/ wikipedia.org
Фото: CherryX/ wikipedia.org

Как уже писала "РГ", Министерство юстиции РФ проводит открытый конкурс по отбору кандидатов на должность судьи в Страсбург. Недавно завершился прием заявок: попытать счастья решили 34 человека. Конкурсная комиссия в ходе первоначальной проверки заявлений исключила из списка претендентов семь кандидатур по причине несоответствия предъявляемым критериям: отсутствие указания в документах о владении вторым официальным языком Совета Европы, достижение предельного возраста.

Фото: iStock
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Напомним, каждое государство, являющееся членом Совета Европы, предоставляет для голосования список из трех кандидатов. После чего Парламентской ассамблеей Совета Европы избирается из каждого списка по одному человеку на должность судьи. Так что сейчас специальная комиссия минюста проводит предварительный отбор, чтобы представить европейским парламентариям самых достойных. Кандидаты должны удовлетворять требованиям, которые предъявляются при назначении на самые высокие судебные должности.

Так что если бы человек, согласно своему резюме, мог бы претендовать на кресло в Верховном суде России или Конституционном суде страны, у него есть шанс и на конкурсе в ЕСПЧ. Теоретически на пост может претендовать не только бывший судья, но и уважаемый адвокат или преподаватель юридического вуза, снискавший авторитет и в научной среде, и в профессиональном сообществе. Но при этом важно, чтобы человек еще в совершенстве владел иностранным языком. Есть ограничения и по возрасту.

Поэтому тех, кто в заявках честно признался, что языками не владеет, или скромно умолчал об этом, отсеяли еще на предварительном этапе. Но это не значит, что остальные кандидаты могут расслабиться: проверять знание иностранных языков будут отнюдь не по бумагам. Так что мало показать диплом об окончании языковых курсов или даже института. Претендентов протестируют.

"В ходе заседания определен порядок проведения тестирования соискателей на знание английского и французского языков с привлечением опытного преподавательского состава МГИМО МИД России по

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Как поясняют в ведомстве, результаты проведенного до конца октября языкового тестирования будут учтены Комиссией при проведении персональных собеседований с потенциальными кандидатами и определении их соответствия критериям, установленным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также рекомендациям и резолюциям Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров Совета Европы. Иными словами, людей не просто проверят, насколько они могут объясниться по-английски и по-французски - и не просто объясниться, а поговорить профессионально с юристами, - но и с каждым кандидатом проведут отдельное собеседование, чтобы понять, насколько он годится для Страсбургского суда.

Принципиальный момент: судьи Европейского суда участвуют в работе суда не как представители государств, а от себя лично. То есть их позиции должны быть полностью независимыми от официальной позиции государства.

Сейчас судьей от России в ЕСПЧ является Дмитрий Дедов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и бывший судья Высшего арбитражного суда России. Он был избран на должность в 2012 году сроком на девять лет.

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