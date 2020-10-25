У пандемии цена не только в человеческих жизнях, но и в ресурсах, деньгах. Хватит ли операционной способности общества, экономики, чтобы устоять перед цунами?

Социальные сети заполнены тысячами сообщений. Как в мозаике, из них видна общая картина. Что в Москве? За ней 25-35% всех заражений. Ее доля двукратно повысилась в сравнении с летом. Москва, обладая ресурсами, в целом справляется. Да, есть задержки на 1-2 дня в приходе врачей. У них - шквал вызовов. Видны разрывы в потоках данных. Масса людей обрывают телефоны, добиваясь выполнения протоколов по COVID-19. Человека могут "забыть". Но в целом система работает и, что самое важное, "скорая" - действительно скорая.

А что дальше, за МКАД? Московская область - богачка. Но с Москвой не сравнить. К тому же наполнена человейниками в десятки этажей на бывших бескрайних полях. В этих районах - дефицит "социалки". Там гораздо хуже. До трех дней ждать врача (это рядом с Москвой). От 50-100, а где-то и больше вызовов на одного врача. Вот отрывок из дневника от 20 октября: "Обоняние и вкус пока отсутствуют. Вчера был врач. Нормальный врач, вменяемый, но мне кажется, что его уже шатает от нагрузки. Говорят, что по 200 вызовов на три довольно приличных микрорайона, из которых два - полностью новые, перенаселенные, уплотненные. Это не что иное, как результат ненормальной застройки двух картофельно-кукурузных полей. Врачей в местной поликлинике, построенной еще в далекое советское время, судя по всему, не хватает".

Тестов, КТ добиться труднее, чем в Москве. Бросить все и - в Москву, чтобы сделать тест за свои деньги. Задержек "скорой" гораздо больше. "Ждали скорую 10 часов, имея на руках направление на госпитализацию по пневмонии, уехали ночью в Москву, там вызвали "скорую", приехали через 7 минут". Так пишут. Социальные сети переполнены. Одинцово, Монино, Королев, Мытищи, Щелково, Пущино, Балашиха. Всё родные имена. И все-таки кажется, что Московская область "держится", в ней гораздо лучше, чем в других регионах России, там, где действительно далеко от столицы. В них гораздо меньше денег, меньше ресурсов, и они глубоко погружаются в пандемию.

Симферополь. "Дозвониться в поликлинику невозможно. Участковая, пришедшая к соседям, сказала: и не пытайтесь, там никого нет. О бесплатном речи нет. Бесплатных тестов нет. В аптеках все дорожает и исчезает". Волгодонск. "Висят объявления, что тестов нет. Больницы переполнены. Цены на лекарства в сравнении с Москвой дороже на 30-50%". Тольятти. "В регионах с врачами швах. Многие уехали на заработки в Москву". Иркутская область. "Результаты тестов - на 7-8-й день. Дождаться врача - день на третий, если повезет". Омск. "Лекарств в аптеках нет". Хабаровск. "Вызвали "скорую", она приехала, сказали, что мест в инфекционном отделении нет, а у них нет никаких лекарств. Утром пытались вызвать врача - ответ был такой: нет врачей ходить по домам".

Хорошо, мы не готовы к локдауну. А мы готовы резко увеличить помощь медикам и заболевшим?

Ульяновск, Воронеж, Мурманск, Волгоград. Одно и то же, везде одно и то же. Не хватает врачей. У врачей - огромная перегрузка. Дефицит лекарств. Тесты, КТ, лечение - недоступны или с великой задержкой. "Скорая" - не скорая. Бедность, перегруз, вынужденный недосмотр, конвейер, очереди, отказы. Рост цен на лекарства, тесты, КТ. Не дозвониться. Не достучаться. Не получить. Орел. Ожидание "скорой помощи" - до 10 часов, в среднем - 5-6 часов. В больницах нет мест. Из Воронежа: 722 раза пытались безуспешно дозвониться в поликлинику, с уже поставленным диагнозом - ковид ("Блокнот Воронеж"). Алтай. "У нас полнейший завал". Липецк. На участке больше 60 тыс. чел. Нужны 24 участковых терапевта, по факту - 12, выходят - 4, вызовов от 300 до 400 с лишним. "Липчане потеряли выдержку" (gorod48.ru). Даже страшно подумать, что происходит в районных центрах и в малых поселениях, когда в них приходит пандемия. И все чаще - у нас коллапс, катастрофическая ситуация.

А что делать? Еще раз задуматься - не стоит ли ввести настоящий локдаун? Снова, как в марте-апреле. Все страны, пытающиеся "отрубить хвост собаке по кусочкам", горят. И все равно вынужденно, с огромными потерями людей доходят до локдауна. Израиль, Ирландия, Чехия. Им пришлось это сделать, чтобы остановить цунами. Попытки государств не "закрывать" вузы, школы и детские сады, не останавливать экономику, может быть, оборачиваются еще худшим? Разве есть надежда на чудо? На то, что клятая эта пандемия сама сойдет? Посмотрите на США. 19 июля - 74 тыс. новых случаев ковид. 18 октября - 70 тыс. 21 октября - 59 тыс. Уже 8 месяцев, волнами, но неизменно каждый день десятки тысяч случаев. Мы это хотим получить? При гораздо худших материальных условиях у семей и здравоохранения?

В постоянно растущих резервах - 585 млрд долларов. Хоть что-то можно потратить, чтобы увеличить помощь регионам?

Хорошо, мы не готовы к локдауну. Пусть экономика должна пахать. Тогда не будем дожидаться, когда в сознании народном прочно утвердится, что в медицине - коллапс. Мы готовы резко увеличить помощь регионам и гражданскому населению в них? Деньгами, ресурсами, военной медициной из МЧС, армии, силовых структур? Призвать добровольцев из тех, кто переболел? Заплатить им - и силовикам тоже - по-настоящему?

У нас есть деньги. Не распечатан Фонд национального благосостояния. На 1 апреля 2020 г. в нем было 12,9 трлн руб. А в сентябре - 13,3 трлн. руб. Это 12% ВВП. У нас постоянно растущие международные резервы, в них много золота. На начало апреля - 564 млрд долл., в октябре - 585 млрд долл. Хоть что-то можно потратить, чтобы кратно увеличить помощь регионам?