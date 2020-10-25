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25.10.2020 12:21
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил список погранпунктов для въезда в Россию по электронной визе

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пограничных пунктов, через которые иностранные граждане смогут въезжать в Россию по электронной визе. В список включены в том числе международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. Список будет дополняться по мере оснащения погранпунктов необходимым оборудованием.

Единая электронная виза начнет действовать по всей стране со следующего года. Срок пребывания по ней в России для иностранных граждан будет увеличен вдвое по сравнению с этапом пилотного проекта - с 8 до 16 дней, а срок оформления займет не более четырех дней.

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