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26.10.2020 00:55
Рубрика: Спорт

Полезут на стенку

Москва готовится провести олимпийский отбор
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Столичный выпуск № 241(8295)
Накануне европейский совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) сообщил, что онлайн-конференция по организации ноябрьского ЧЕ-2020 в Москве прошла успешно.

Напомним, что престижный турнир, имеющий статус олимпийского отбора, с 20 по 29 ноября этого года примет столичный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди организаторов от нашей страны: Министерство спорта РФ, департамент спорта города Москвы и Федерация скалолазания России.

На чемпионат Европы по скалолазанию в Москву готовы приехать 15 сборных

На кону одна путевка у мужчин и одна у женщин, которые будут разыграны по итогам дисциплины "многоборье". Интересно, что специально для грядущего чемпионата Европы в зале будет смонтирован новый мобильный скалодром, который в дальнейшем будет использоваться для подготовки сборной России. Домашний отборочный турнир - отличная возможность для отечественной сборной увеличить свое представительство на первых в истории скалолазания Олимпийских играх. На сегодняшний день лицензия есть только у экс-рекордсменки мира Юлии Каплиной.

Но вернемся к онлайн-конференции, в которой приняли участие представители всех европейских стран. Как сообщил президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, организаторы ЧЕ-2020 рассказали о порядке въезда в нашу страну, действующем в период пандемии, ограничениях, которые приняты для предотвращения распространения COVID-19, мерах безопасности на арене ЧЕ-2020:

- В целом большинство федераций настроены позитивно. Предварительно подтвердили свое участие более 15 сборных. По их словам, делают все возможное, чтобы приехать в Москву.

Напомним, что отборочными турнирами на Игры в Токио станут четыре континентальных турнира в 2020 году. Кроме Евро в Москве это чемпионат Азии, чемпионат Африки, чемпионат Океании. На них будет разыграно по одной лицензии участника Олимпиады.

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