Мусорные операторы пожаловались на штрафы за перевес грузовиков

Штрафы за перевес, которые будут платить мусоровозы после ввода в действие автоматических пунктов весогабаритного контроля, грозят разорением операторам вывоза бытовых отходов, считают представители компаний. В открытом письме в минтранс, минприроды, профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации они попросили освободить их от штрафов. Документ есть в распоряжении "Российской газеты".

В минтрансе такой подход поддержки не нашел. "Считаем нецелесообразным освобождение транспортных средств, используемых для транспортировки твердых коммунальных отходов, от уплаты штрафов за превышение допустимых весовых параметров, а также увеличение допустимых нагрузок на оси для таких транспортных средств", - ответили в министерстве на запрос "Российской газеты".

Подобную инициативу региональных мусорных компаний до властей уже пыталась донести ППК "Российский экологический оператор", но поддержки тогда не получили, рассказали в организации. "Есть установленные федеральным законодательством правила, которые необходимо соблюдать, в том числе и региональным операторам", - прокомментировали нынешнее обращение коллег в ППК РЭО.

Весогабаритный контроль введен для сохранности дорог и предотвращения роста аварийности из-за движения сверхнормативных автомобилей, подчеркнули в минтрансе. Эти угрозы зависят не от вида перевозимого груза, а от осевых нагрузок и полной массы транспортного средства. Потому если ввести исключения для перевозки одного вида грузов, перевозчики других видов начнут вполне справедливо требовать аналогичных исключений для себя, аргументировали свою позицию в министерстве.

Авторы обращения указывают, что у водителя мусоровоза нет физической возможности определить вес загружаемого мусорного контейнера - все зависит от содержимого, и значения могут меняться в несколько раз. И даже если известно, что бак слишком тяжелый, разделить груз на части не представляется возможным. Каждый же проезд через пункт контроля с превышением обойдется компании в 100-400 тысяч рублей штрафа. Что лишает продолжение работы всякого смысла.

Справиться с проблемой можно, заменив машины на менее грузоподъемные. Но это решение тоже имеет свои недостатки: рейсов совершать надо будет больше, кроме того, заменить весь парк за короткий срок, мягко говоря, трудно.

В результате может сложиться такая ситуация, когда мусор из дворов жилых домов просто некому будет вывозить.

Коллеги авторов обращения полагают, что ситуация в отрасли сложилась дискомфортная, но не настолько критичная, как хотят ее представить авторы обращения. Под угрозу штрафов за перевес подпадает только часть мусоровозов. При определенных усилиях соблюдать ограничения минтранса реально.