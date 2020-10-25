На Украине прекратили работу "липового" избирательного участка

На территории Сумской области на Украине правоохранительными органами пресечена деятельность фальшивого избирательного участка. Пресс-служба местной полиции сообщает, что по факту нарушения возбуждено уголовное дело. На данный момент в целом по стране уже возбуждено 18 уголовных дел, связанных с проведением сегодня в стране выборов в местные органы самоуправления.

Сообщается, что "липовый" избирательный участок был создан в центре населенного пункта в помещении дома культуры. Для обеспечения его деятельности организаторы собственными силами напечатали бюллетени, а сам участок назвали "дополнительным". Кроме того, они разослали жителями приглашения на голосование, а также оформили сам участок соответствующими, предусмотренными законодательством реквизитами. На данный момент полиция не располагает точными сведениями о личностях организаторов, уточняет РИА Новости.

В целом голосование на Украине проходит со значительным числом нарушений, о чем сообщают представители местных политических партий, а также представители общественных движений. Напомним также, что параллельно с голосованием по инициативе президента страны Владимира Зеленского проводится и так называемый "всеукраинский опрос", где гражданам страны предлагают ответить на 5 вопросов.

Общественная организация Комитет избирателей Украины сообщает о фактах нарушений действующего законодательства и конфликтных ситуациях, "связанных с проведением президентского опроса около избирательных участков". "Интервьюеры (проводящие вопрос волонтеры - прим. "РГ") по своему усмотрению убеждали избирателей в необходимости уменьшения количества народных депутатов Украины, важности вопросов Будапештского меморандума и тому подобном. Отдельные избиратели не воспринимают такую разъяснительную работу, что в отдельных случаях приводит к конфликтным ситуациям", - говорится в сообщении на сайте организации.

Депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич сообщил СМИ, что партийными наблюдателями фиксируются множественные нарушения в регионах. "К сожалению, мы продолжаем наблюдать за системными нарушениями избирательного законодательства. В день голосования очень много нарушений. На гране срыва избирательный процесс в Мариуполе. Там гасили бюллетени по выборам депутатов местных советов, которые были признаны недействительными. На трех участках ошибочно уничтожили бюллетени по выборам городского головы", - цитирует депутата ТАСС.