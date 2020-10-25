Законопроект Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов окружного бюджета в сумме 20 096 652,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов окружного бюджета в сумме 22 350 753,9 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета в сумме 2 254 101,3 тыс. рублей или 14,7 процента от общего годового объёма доходов окружного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объём доходов окружного бюджета на 2022 год в сумме 22 315 392,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17 913 014,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов окружного бюджета на 2022 год в сумме 24 270 832,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 470 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 19 553 774,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 930 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета на 2022 год в сумме 1 955 440,1 тыс. рублей или 12,2 процента от общего годового объёма доходов окружного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, дефицит окружного бюджета на 2023 год в сумме 1 640 759,3 тыс. рублей или 9,7 процента от общего годового объёма доходов окружного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между окружным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению в окружной бюджет и бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", законом Ненецкого автономного округа от 31 октября 2013 года № 91-оз "О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа", Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утверждённым законом Ненецкого автономного округа от 23 июня 2014 года № 50-оз, и Приложением 1 к настоящему закону.

2. Утвердить нормативы распределения доходов между окружным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов окружного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита окружного бюджета

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов окружного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации и закреплённые за ними виды (подвиды) доходов окружного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению 2 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов - органов государственной власти Ненецкого автономного округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов федерального бюджета, областного бюджета Архангельской области, окружного и местных бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему закону.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов окружного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

Установить, что администрирование штрафов за административные правонарушения, установленные законом Ненецкого автономного округа от 29 июня 2002 года № 366-оз "Об административных правонарушениях", постановления о наложении которых выносят административные комиссии, образованные на территории городских и сельских поселений, городских округов Ненецкого автономного округа, осуществляется органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов Ненецкого автономного округа, на территории которых образованы административные комиссии.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов окружного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прогнозируемое поступление доходов окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему закону.

2. Утвердить объём доходов окружного бюджета от отчислений части прибыли государственными унитарными предприятиями Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 5 к настоящему закону.

Статья 6. Источники финансирования дефицита окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники финансирования дефицита окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 14 к настоящему закону.

Статья 7. Особенности использования средств, получаемых органами государственной власти Ненецкого автономного округа, казёнными учреждениями Ненецкого автономного округа

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа во временное распоряжение органов государственной власти Ненецкого автономного округа и казённых учреждений Ненецкого автономного округа и подлежащие при наступлении определённых условий возврату владельцу или передаче по назначению в установленном порядке, учитываются на лицевых счетах, открытых указанным органам государственной власти и учреждениям в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в установленном им порядке.

Статья 8. Бюджетные ассигнования окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований окружного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 6 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований окружного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований окружного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Ненецкого автономного округа, на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 10 к настоящему закону.

6. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 1 817 276,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 809 323,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 740 037,6 тыс. рублей.

Статья 9. Дорожный фонд Ненецкого автономного округа

1. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа на 2021 год в сумме 3 608 417,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 987 759,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 846 162,3 тыс. рублей.

2. Расходование средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа осуществляется по направлениям, установленным законом Ненецкого автономного округа от 3 июня 2013 года № 29-оз "О дорожном фонде Ненецкого автономного округа".

Статья 10. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить объём резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа для финансового обеспечения непредвиденных расходов, не предусмотренных в окружном бюджете, на 2021 год в сумме 71 720,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 162 264,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 191 926,4 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов резервный фонд Ненецкого автономного округа не создаётся.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

Статья 11. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ненецкого автономного округа и использования бюджетных ассигнований в сфере культуры

Установить в 2021 году размер премий гражданам и организациям за особые достижения в сфере культуры на территории Ненецкого автономного округа, выплачиваемых в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2002 года № 379-оз "О государственной поддержке культуры в Ненецком автономном округе":

по номинации "Искусство" - 20 000,0 рублей;

по номинации "Библиотечное дело" - 20 000,0 рублей;

по номинации "Музейное дело и охрана памятников" - 20 000,0 рублей;

по номинации "Народное творчество" - 20 000,0 рублей;

по номинации "Декоративно-прикладное искусство" - 20 000,0 рублей.

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов и государственных учреждений

1. Губернатор Ненецкого автономного округа, Администрация Ненецкого автономного округа, исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году предельной численности государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа и лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, а также совокупной штатной численности государственных казённых учреждений Ненецкого автономного округа, за исключением случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящей части.

Численность работников государственных казённых учреждений Ненецкого автономного округа может быть увеличена в связи с передачей исполнения отдельных полномочий исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа государственным казённым учреждениям Ненецкого автономного округа с одновременным уменьшением численности государственных служащих в соответствующем исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа.

Численность работников государственных казенных учреждений Ненецкого автономного округа, осуществляющих выполнение работ, оказание услуг по ведению финансово-экономической деятельности организаций Ненецкого автономного округа, может быть увеличена в связи с передачей им организациями, расположенными на территории Ненецкого автономного округа и подведомственными Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, функций по финансовому сопровождению их деятельности, с одновременным уменьшением численности работников в данных организациях.

2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа, увеличивается на суммы компенсаций за неиспользованный отпуск при недостаточности фонда оплаты труда для выплаты компенсаций при прекращении полномочий лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа.

3. Фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа увеличивается на суммы компенсаций за неиспользованный отпуск при недостаточности фонда оплаты труда для выплаты компенсаций при увольнении с государственной службы Ненецкого автономного округа.

4. Фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа увеличивается на суммы доплаты до размера денежного содержания на период нахождения в отпуске по беременности и родам, а также на суммы выплат денежного содержания на период трудового отпуска, предоставляемого в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, при условии, что должности сотрудников, находящихся в отпусках, замещены временными работниками.

5. Фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа увеличивается на суммы фактически произведённых в 2021 году выплат компенсации государственному гражданскому служащему в размере четырёхмесячного денежного содержания при увольнении с гражданской службы в связи с изменением структуры государственного органа на основании решений, принятых Администрацией Ненецкого автономного округа, Собранием депутатов Ненецкого автономного округа, Счётной палатой Ненецкого автономного округа, Избирательной комиссией Ненецкого автономного округа, приводящих к сокращению должностей гражданской службы, и на суммы выплат на сохранение заработной платы в течение пятого и шестого месяцев со дня увольнения гражданского служащего.

Статья 13. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ненецкого автономного округа и использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Ненецком автономном округе

Установить, что расходы на материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Ненецком автономном округе, а также расходы на оплату труда помощников членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, работающих в Ненецком автономном округе, и на обеспечение их деятельности осуществляются Собранием депутатов Ненецкого автономного округа и Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с частью 3 статьи 8 настоящего закона в ведомственной структуре расходов по разделу "Общегосударственные вопросы" подразделу "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" классификации расходов бюджетов и перечисляемых соответственно Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации главным администраторам доходов окружного бюджета - Собранию депутатов Ненецкого автономного округа и Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа.

Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2021 году

1. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета субсидии в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа" предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обеспечивающим предоставление услуг связи на территории Ненецкого автономного округа, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого автономного округа.

2. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета субсидии в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1) в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке мяса оленины и субпродуктов 1 категории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя в г. Нарьян-Мар;

2) производителям продукции сельского хозяйства, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на наращивание поголовья северных оленей;

3) в целях частичного возмещения затрат на произведённую сельскохозяйственную продукцию оленеводства на территории Ненецкого автономного округа и реализованную организациям, осуществляющим последующую (промышленную) переработку продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного округа;

4) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

5) осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство и реализацию овощей закрытого грунта, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с их производством;

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство и реализацию картофеля, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с его производством;

7) на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

8) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции животноводства на территории Ненецкого автономного округа;

9) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Ненецкого автономного округа, на 1 килограмм реализованного молока в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции животноводства;

10) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях частичного возмещения затрат на производство на территории Ненецкого автономного округа мяса крупного рогатого скота, реализованного организациям, осуществляющим последующую (промышленную) переработку продукции на территории Ненецкого автономного округа;

11) в целях частичного возмещения затрат в связи с доставкой сельскохозяйственной продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей;

12) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих при реализации мероприятий по созданию и развитию центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров;

13) в целях частичного возмещения затрат на участие в выставках (ярмарках);

14) осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство хлеба, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством хлеба основных сортов по ассортименту, установленному Администрацией Ненецкого автономного округа, при условии реализации хлеба основных сортов по средней цене не выше 62 рублей за килограмм и (или) в связи с оказанием услуг по доставке хлеба в сельские населённые пункты Ненецкого автономного округа в случае отсутствия пекарен в указанных населённых пунктах или на период их ремонта и иного временного закрытия;

15) осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с реализацией населению в сельских населённых пунктах на территории Ненецкого автономного округа продовольственных товаров, включённых в перечень, установленный Администрацией Ненецкого автономного округа, по которым торговая надбавка устанавливается уполномоченным государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа, в части затрат по доставке в сельские населённые пункты Ненецкого автономного округа вышеуказанных продовольственных товаров;

16) осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами в посёлке Амдерма, на островах Колгуев и Вайгач, в целях частичного возмещения затрат в связи с реализацией населению в указанных населённых пунктах продовольственных товаров, включённых в перечень, установленный Администрацией Ненецкого автономного округа, по которым торговая надбавка устанавливается уполномоченным государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа, в части затрат по доставке вышеуказанных товаров в посёлок Амдерма, сельские населённые пункты, расположенные на островах Колгуев и Вайгач;

17) осуществляющим розничную торговлю и (или) оказывающим услуги общественного питания в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с реализацией товаров и (или) оказанием услуг, в части затрат на тепловую энергию и твёрдое топливо.

3. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета субсидии в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа" предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1) осуществляющим перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, а также в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа;

2) осуществляющим перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и (или) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно;

3) осуществляющим перевозку пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа, а также в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по специальным тарифам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа.

4. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета субсидии в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров и (или) оказанием услуг электроснабжения, газоснабжения организациям социальной сферы, населению, а также в интересах населения, в части капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры на территории Ненецкого автономного округа в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период;

2) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа;

3) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа;

4) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализовано) транспортировку сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа;

5) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на твёрдое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа;

6) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для населения, потребителей, заключающих договоры на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для оказания услуг населению на территории Ненецкого автономного округа.

5. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета субсидии в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе" предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1) относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям, определённым государственной программой, указанной в настоящей части;

2) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих при реализации мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

6. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" предоставляются субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с установлением по кредитным договорам за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья, процентной ставки в размере, установленном законом Ненецкого автономного округа от 13 июля 2015 года № 98-оз "Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе".

7. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа" предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат работодателя:

по оснащению рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

при организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

на создание (оснащение) рабочих мест для инвалидов молодого возраста;

на организацию оплачиваемых общественных работ;

на организацию временного трудоустройства студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях, в свободное от учёбы время;

на организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы.

8. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе" предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Ненецкого автономного округа, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате перевозки пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда в соответствии с частью 1.1 статьи 4.2 закона Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-оз "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки".

Субсидии предоставляются в размере установленной стоимости проезда и провоза багажа в общественном автомобильном транспорте для всех категорий граждан.

9. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе" предоставляются субсидии частным организациям:

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в целях возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, присмотр и уход за детьми, содержание имущества и арендную плату за использование помещений, в соответствии с нормативами, определяемыми органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим государственное управление в сфере образования;

осуществляющим образовательную деятельность, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей, на финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей.

В целях применения настоящей части под частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, понимаются организации (за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии в качестве дополнительного вида деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования или по дополнительным общеобразовательным программам.

10. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией по льготной цене дров для отопления кочевого жилья оленеводам и чумработницам в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 закона Ненецкого автономного округа от 6 декабря 2016 года № 275-оз "Об оленеводстве в Ненецком автономном округе".

Субсидии предоставляются в размере разницы между установленной органами государственного регулирования Ненецкого автономного округа ценой реализации дров для населения и льготной ценой, рассчитанной исходя из размера, установленного нормативным правовым актом Администрации Ненецкого автономного округа.

11. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим законом, предоставляются в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа.

12. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, методика определения объёма субсидии и (или) размер субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случаях нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчётном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями и иные условия устанавливаются настоящим законом и нормативными правовыми актами Администрации Ненецкого автономного округа.

13. Главные распорядители (распорядители) средств окружного бюджета предоставляют субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на основании заключаемых соглашений (договоров) о предоставлении субсидий.

14. Установить, что в 2021 году из окружного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются гранты в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе, в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе".

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

15. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за IV квартал 2020 года в размерах, на условиях и в порядке, установленных статьёй 14 закона Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2019 года № 147-оз "Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и принятыми в соответствии с ним постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа в пределах бюджетных ассигнований, установленных частью 3 статьи 8 настоящего закона в ведомственной структуре расходов.

16. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета субсидии в целях частичного возмещения затрат на произведённую сельскохозяйственную продукцию оленеводства на территории Ненецкого автономного округа и реализованную организациям, осуществляющим последующую (промышленную) переработку продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного округа, предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за ноябрь, декабрь 2020 года в размерах, на условиях и в порядке, установленных настоящим законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.

Статья 15. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2021 году из окружного бюджета в рамках государственной программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" предоставляется субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" на обеспечение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

2. Установить, что в 2021 году из окружного бюджета в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе" предоставляется субсидия в виде имущественного взноса унитарной некоммерческой организации "Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа" на обеспечение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

3. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в рамках государственной поддержки, осуществляемой в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 15 июля 2013 года № 77-оз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа".

4. Установить, что в 2021 году за счёт средств окружного бюджета в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе" предоставляются субсидии унитарным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях реализации мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок определения объёма и предоставления субсидий унитарным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

5. Установить, что в 2021 году из окружного бюджета в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации" предоставляются субсидии, гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов в рамках осуществления их уставной деятельности и видов деятельности, предусмотренных статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и статьёй 7 закона Ненецкого автономного округа от 19 апреля 2011 года № 20-оз "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций".

Порядок определения объёма и предоставления субсидий, грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

6. Установить, что в 2021 году из окружного бюджета в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" предоставляются гранты в форме субсидий на обеспечение деятельности семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, ведущих деятельность на территории Ненецкого автономного округа, в рамках осуществления их уставной деятельности и видов деятельности, предусмотренных статьёй 4 закона Ненецкого автономного округа от 28 января 2008 года № 1-оз "О государственной поддержке традиционных видов хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера на территории Ненецкого автономного округа".

Порядок определения объёма и предоставления субсидий, грантов в форме субсидий семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

7. Установить, что в 2021 году из окружного бюджета в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" предоставляются субсидии семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, на наращивание поголовья северных оленей.

Порядок определения объёма и предоставления субсидий семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

8. Установить, что в 2021 году из окружного бюджета в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, реализующим мероприятия по формированию приверженности здоровому образу жизни у граждан, включая мероприятия, направленные на снижение уровня потребления алкоголя и табака, профилактику репродуктивного здоровья.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

9. Установить, что в 2020 году из окружного бюджета в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" предоставляются гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа.

Порядок определения размера и предоставления грантов в форме субсидий устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

10. Главные распорядители (распорядители) средств окружного бюджета предоставляют субсидии, гранты в форме субсидий, предусмотренные настоящей статьей, на основании заключаемых соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий.

Статья 16. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений Ненецкого автономного округа по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы равный 3,847.

2. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов критерий выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) Ненецкого автономного округа, равный 0,347.

3. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год в сумме 441 614,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 296 777,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 390 127,3 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объём дотаций бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год в сумме 102 845,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 103 128,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 193 913,0 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение по видам дотаций бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 11 к настоящему закону.

6. Утвердить общий объём субвенций бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год в сумме 15 114,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 611,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 587,7 тыс. рублей.

7. Утвердить распределение по видам субвенций бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 12 к настоящему закону.

8. Утвердить общий объём субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год в сумме 323 653,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 179 037,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 181 626,6 тыс. рублей.

9. Утвердить перечень и распределение по видам субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 13 к настоящему закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа по результатам конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации Ненецкого автономного округа.

10. Установить, что за счёт субвенций из федерального бюджета в 2021, 2022 и 2023 годах предоставляются субвенции бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.

11. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств окружного бюджета полномочия получателя средств окружного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 17. Межбюджетные трансферты федеральному бюджету

Утвердить объём межбюджетных трансфертов в виде субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных в соответствии с соглашением, заключённым в рамках подпункта 2 пункта 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях между Администрацией Ненецкого автономного округа и Министерством внутренних дел Российской Федерации, полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в сумме 98,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 98,0 тыс. рублей, на 2023 год 98,0 тыс. рублей.

Статья 18. Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ "О размере и порядке расчёта тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" утвердить размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения с учётом тарифа, установленного для Ненецкого автономного округа в размере 17 298,3 рубля, на 2021 год в сумме 359 666,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 374 102,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 389 138,9 тыс. рублей.

Статья 19. Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа

Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" на 2021 год в сумме 42 705,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 20. Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из окружного бюджета через органы службы занятости населения Ненецкого автономного округа

Утвердить объём средств, передаваемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на финансовое обеспечение пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости населения Ненецкого автономного округа на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, в рамках исполнения полномочий в сфере занятости населения, переданных Российской Федерацией для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа "Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа " на 2021 год в сумме 2 450,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 450,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 450,0 тыс. рублей.

Статья 21. Государственные внутренние заимствования Ненецкого автономного округа, государственный внутренний долг Ненецкого автономного округа в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 15 к настоящему закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа по долговым обязательствам Ненецкого автономного округа на 1 января 2022 года в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 9 000 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 10 700 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить расходы окружного бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа на 2021 год в сумме 419 273,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 394 393,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 397 947,4 тыс. рублей.

4. Предоставить в 2021 году, в 2022 году и в 2023 году право Ненецкому автономному округу в целях исполнения окружного бюджета привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии со статьёй 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов государственные гарантии Ненецкого автономного округа не предоставляются.

6. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные кредиты юридическим лицам из окружного бюджета не предоставляются.

7. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные кредиты местным бюджетам из окружного бюджета не предоставляются.

Статья 22. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах

1. Размещение бюджетных средств на банковских депозитах производится в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа.

2. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах не должно приводить к несвоевременному исполнению расходных обязательств Ненецкого автономного округа.

3. Не допускается размещение бюджетных средств на банковских депозитах при наличии обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счёте окружного бюджета.

Статья 23. Особенности оплаты органами государственной власти Ненецкого автономного округа и казёнными учреждениями Ненецкого автономного округа договоров, исполнение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований из окружного бюджета

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов заключение и оплата органами государственной власти Ненецкого автономного округа и казёнными учреждениями Ненецкого автономного округа договоров, исполнение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований из окружного бюджета, производятся в пределах утверждённых им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов окружного бюджета и с учётом ранее принятых и неисполненных обязательств.

2. Установить, что в 2021 году органы государственной власти Ненецкого автономного округа, государственные учреждения Ненецкого автономного округа при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг за счёт средств окружного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств окружного бюджета в соответствующем финансовом году, по договорам (контрактам) об оказании услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации; об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, вебинарах, семинарах; о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства; об оказании услуг по проведению аккредитационной экспертизы образовательных программ, реализуемых государственными профессиональными образовательными организациями; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; о приобретении путёвок на санаторно-курортное лечение; обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на оказание медицинской помощи жителям округа; на закупку и доставку дизельного топлива, дизельных масел, бензина, каменного угля и дров; на оказание услуг по изготовлению бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; об оказании услуг по обеспечению деятельности высшего должностного лица Ненецкого автономного округа; на закупку товаров, работ и услуг в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа; на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 10 тыс. рублей;

2) в размере не более 30 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств окружного бюджета в соответствующем финансовом году, по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Статья 24. Особенности исполнения окружного бюджета в 2021 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные в доход окружного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные из окружного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

Принятие главным администратором средств окружного бюджета решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом настоящей части межбюджетных трансфертах, не использованных в 2020 году, а также их возврат в местный бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет, в соответствии с отчётом о расходах соответствующего местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном главным администратором средств окружного бюджета.

В соответствии с решением главного администратора средств окружного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2020 году, согласованным с финансовым органом Ненецкого автономного округа в определяемом им порядке, средства в объёме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2021 году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ), имеющих целевое назначение, подлежат возврату в окружной бюджет до 1 февраля 2021 года.

Субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ), имеющие целевое назначение, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года, могут быть возвращены в 2021 году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях (наличия кредиторской задолженности либо наличия государственных контрактов, заключённых в установленном порядке до 1 января 2021 года) в соответствии с решением органа государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, направляются в 2021 году на те же цели.

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа вправе внести соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета, с обеспечением уровня софинансирования обязательства (перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств окружного бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов) без внесения изменений в настоящий закон.

5. Установить, что с целью обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются, исключаются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа вправе внести соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета (перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями окружного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов) без внесения изменений в настоящий закон.

6. Установить, что в целях возврата в федеральный бюджет средств в связи с нарушением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета окружному бюджету Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа вправе внести соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета, перераспределив бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств окружного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

7. Установить, что в случае получения расходных расписаний распорядителей средств федерального бюджета, предусматривающих увеличение лимитов бюджетных обязательств по финансированию субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых законом об окружном бюджете, а также в случае сокращения указанных межбюджетных трансфертов Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа вправе внести соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

8. Установить, что Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий закон при распределении средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований, предусмотренных с целью увеличения субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в связи с изменением нормативных затрат.

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем первым настоящей части, производится Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа на основании заявок главных распорядителей средств окружного бюджета при изменении нормативных затрат в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

9. Установить, что в целях возмещения расходов, произведенных в текущем финансовом году за счет средств окружного бюджета, на финансовое обеспечение или софинансирование которых предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись окружного бюджета в части синхронизации кода целевой статьи без внесения изменений в настоящий закон.

10. Установить, что экономия по результатам осуществления бюджетными учреждениями Ненецкого автономного округа за счет средств субсидий из окружного бюджета на иные цели и государственными заказчиками Ненецкого автономного округа закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд Ненецкого автономного округа конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (за исключением запроса котировок) подлежит консолидации в составе окружного бюджета, за исключением экономии средств окружного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются следующие средства, направляемые на те же цели:

целевые межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение, а также средства окружного бюджета, в целях софинансирования которых Ненецкому автономному округу предоставляются указанные средства;

целевые средства дорожного фонда Ненецкого автономного округа.

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа вправе внести соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета, перераспределив бюджетные ассигнования, сэкономленные бюджетными учреждениями Ненецкого автономного округа за счет средств субсидий из окружного бюджета на иные цели и государственными заказчиками Ненецкого автономного округа при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, указанные в абзаце первом настоящей части, между главными распорядителями средств окружного бюджета и Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях консолидации в окружном бюджете средств, сэкономленных государственными заказчиками Ненецкого автономного округа при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Статья 25. О введении в действие отдельных положений законов Ненецкого автономного округа о передаче отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа

Ввести в действие с 1 января 2021 года:

1) главу 2 закона Ненецкого автономного округа от 28 марта 2006 года № 692-оз "Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

2) главу 2 (за исключением части 5 статьи 5, части 3.2 статьи 6) закона Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-оз "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки";

3) главу 2 закона Ненецкого автономного округа от 1 октября 2009 года № 59-оз "Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений".

Статья 26. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.И.Лутовинов

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







