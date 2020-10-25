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25.10.2020 19:03
Рубрика: Спорт

К вызову приготовиться

Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евробаскету
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Тренерский штаб сборной России по баскетболу огласил список кандидатов для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы, в которых наши 28 и 30 ноября сыграют с Эстонией и Италией соответственно.
В своем последнем на данный момент матче сборная России 23 февраля в Перми одолела команду Северной Македонии. Фото: РФБ В своем последнем на данный момент матче сборная России 23 февраля в Перми одолела команду Северной Македонии. Фото: РФБ
В своем последнем на данный момент матче сборная России 23 февраля в Перми одолела команду Северной Македонии. Фото: РФБ

В расширенный состав вошли следующие 29 игроков: защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Максим Григорьев, Глеб Шейко (оба - "ПАРМА"), Вячеслав Зайцев ("Химки"), Денис Захаров ("Зенит"), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин ("Енисей"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба - ЦСКА), Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (оба - "Зенит"); форварды - Павел Антипов (УНИКС), Семен Антонов, Никита Курбанов, Андрей Лопатин (все - ЦСКА), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Никита Балашов ("Восток-65"), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба - без клуба), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба - "Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Антон Квитковских, Никита Михайловский (оба - "Автодор"); центровые - Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев ("ПАРМА"), Антон Пушков ("Зенит").

Фото: eurocupbasketball.com
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По решению Международной федерации баскетбола (ФИБА) из-за пандемии оставшиеся отборочные матчи пройдут в "пузырях", то есть в закрытых периметрах с особым режимом. В ноябрьское "окно" для группы "В", в которой выступают наши, такой "пузырь" будет организован в Таллине. Именно в связи с этим сбор нашей национальной команды 22 ноября начнется в Санкт-Петербурге: оттуда легче добираться до столицы Эстонии. Какая страна будет хозяином "пузыря", в котором сборная России проведет февральские встречи, пока неизвестно.

Напомним, сборная России уже отыгралав квалификации два матча. В первом подопечные Сергея Базаревича уступили итальянцам, а во втором одолели команду Северной Македонии. Последняя игра прошла 23 февраля.

Оба ноябрьских матча сборная России проведет в таллинском "пузыре"

Чтобы пробиться на Евробаскет, нашей сборной в своем квартете нужно опередить Эстонию и Македонию. Итальянцы на правах хозяев предстоящего турнира сыграют на нем гарантированно. Помимо Италии Евробаскет также пройдет в Германии, Грузии и Чехии.

Напомним, чемпионат Европы изначально должен был состояться уже в этом году. Но из-за коронавируса его отложили на следующий.

Спорт Баскетбол

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