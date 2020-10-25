Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи

Непобедимый чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.

В субботу на турнире UFC 254 российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации, задушив во втором раунде американца Джастина Гэтжи. В UFC он довел свой послужной список до 13 побед в 13 боях.

Одержав победу, Нурмагомедов опустился на колени, вспоминая своего отца Абдулманапа, который умер летом этого года после осложнений, вызванных коронавирусом.

После боя чемпион сделал сенсационное заявление. Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

"Это был мой последний бой, - заявил Хабиб. - Я хочу больше времени проводить со своей мамой. Я просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что все может так произойти".