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25.10.2020 19:03
Рубрика: Спорт

Тормознули "Авто"

Омский "Авангард" одержал очередную победу в КХЛ
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Продолжается регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В воскресенье омский "Авангард" дома добился победы над "Автомобилистом" - 6:3.

Дублями в составе хозяев отметились Александр Хохлачев и Сергей Толчинский. Еще по шайбе забросили Рид Буше и Наиль Якупов, дебютировавший в омском клубе.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Автомобилист" ответил точными "выстрелами" Станислава Бочарова, Алексея Макеева и Георгия Белоусова.

Отметим, что в 11 встречах на своем льду "ястребы" одержали девять побед и уступили в двух случаях по буллитам. "Авангард" остается единственным клубом в КХЛ, не проигрывавший в основное время в домашних матчах.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции выглядел довольным и отметил игру форварда Наиля Якупова:

- Команда сыграла зрело, показала характер, и результат вполне заслуженный. Хочу отметить Якупова, который здорово провел первый матч, я впечатлен его скоростью, тем, как он бился за нейтральные шайбы. Он забил первый гол, это важно. Такой игрок - серьезное усиление для нас. Мы договорились, что будем партнерами, и намерены работать вместе, чтобы построить чемпионскую команду.

Фото: РИА Новости
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Тем временем за океаном во всю обсуждают старт нового сезона в Национальной хоккейной лиге.

Боссы НХЛ по-прежнему стремятся провести турнир с полным расписанием из 82 игр. Начало сезона запланировано на 1 января 2021 года. Впрочем, заместитель комиссара лиги Билл Дейли заявил, что это может быть невозможно из-за сохраняющейся неопределенности вокруг коронавируса.

"У нас есть цель - начать играть в январе и провести сезон полностью, но мы также признаем, что есть масса нюансов и чемпионат еще может принять другую форму", - цитирует Дейли пресс-служба НХЛ.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист"

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