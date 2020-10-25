Опубликовано видео нокаутирующего удара Волкова на турнире UFC 254

Alexander Volkov with a second round TKO of Walt Harris! #UFC254 pic.twitter.com/pDK0NsMckO — The 5th Quarter (@The5ifthQuarter) October 24, 2020

В Сети опубликовано видео победного удара российского тяжеловеса Александра Волкова в поединке против американца Уолта Харриса.

В субботу в Абу-Даби прошел турнир UFC 254. В одном из поединков основного карда российский тяжеловес Александр Волков, занимающий седьмое место в рейтинге сильнейших бойцов этой категории, встречался с замыкающим десятку сильнейших Уолтом Харрисом.

Россиянин победил досрочно, нокаутировав своего соперника во втором раунде. Волков нанес точный удар ногой в живот сопернику, после чего тот рухнул на канвас, а россиянин провел добивание в итоге бой был остановлен.

В сети выложено видео этого момента.