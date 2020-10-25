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25.10.2020 00:42
Рубрика: Спорт

Опубликовано видео нокаутирующего удара Волкова на турнире UFC 254

Текст: Максим Домчев

В Сети опубликовано видео победного удара российского тяжеловеса Александра Волкова в поединке против американца Уолта Харриса.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи

В субботу в Абу-Даби прошел турнир UFC 254. В одном из поединков основного карда российский тяжеловес Александр Волков, занимающий седьмое место в рейтинге сильнейших бойцов этой категории, встречался с замыкающим десятку сильнейших Уолтом Харрисом.

Россиянин победил досрочно, нокаутировав своего соперника во втором раунде. Волков нанес точный удар ногой в живот сопернику, после чего тот рухнул на канвас, а россиянин провел добивание в итоге бой был остановлен.

В сети выложено видео этого момента.

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