Почему повторение весеннего обвала цен на нефть маловероятно

Замедление восстановления спроса на нефть и возобновление карантинов во многих странах мира рождают опасения по поводу повторения весеннего падения потребления и цен на нефть из-за второй волны пандемии. Но сейчас нефтяной рынок лучше готов к неприятностям и сможет пережить стагнацию или даже очередной спад потребления энергоресурсов.

Весной спрос на нефть падал на 20-25 млн баррелей в сутки, но снижение шло с максимальных уровней потребления, откуда и появились рекордные запасы нефти в хранилищах. Мировая добыча после развала первой сделки ОПЕК+ составляла около 100 млн баррелей в сутки. В сентябре этого года, по данным ОПЕК, она равнялась 90,71 млн баррелей в сутки, на 7,83 млн баррелей меньше, чем в сентябре 2019 года. То есть даже при повторении жестких карантинов весны этого года снижение спроса не станет таким катастрофическим. Кроме того, уже существующая оценка экономических потерь из-за пандемии не способствует повторному введению ограничений.

"Несмотря на то что "вторая волна" пандемии развивается активнее весенней, с большим количеством зараженных, карантинные меры пока не заявляются политическим руководством государств на том же уровне, что и весной", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, потребители менее испуганы, что не способствует сокращению спроса на нефтепродукты.

Без полноценных карантинных ограничений по всему миру спрос на нефть если и упадет, то не до уровня марта-апреля этого года, а учитывая уже существующее снижение ее производства, влияние этого на котировки будет не таким сильным, как весной. "Повторение весеннего обвала спроса на нефть маловероятно, так как на отметке цены около 40 долларов за баррель рынок в части объемов кажется сбалансированным", - пояснил руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Это не означает, что вторую волну удастся пройти безболезненно. Замедление восстановления спроса, а тем более спад отразятся на экспортных возможностях. "Все производители пострадают примерно одинаково, если только, конечно, не будут достигнуты новые договоренности по ужесточению квот в рамках сделки ОПЕК+", - считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. - В этом случае удастся поддержать котировки, но ценой временной потери доли рынка.

Что касается рынка нефтепродуктов, то Россия рискует оказаться в невыгодном положении. "Основной экспортный продукт отечественной нефтепереработки - дизельное топливо, а основной рынок для него - Европа, где наиболее вероятны максимально жесткие карантинные меры", - пояснил Танурков.