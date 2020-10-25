Появилось видео удушающего приема Нурмагомедова в поединке против Гэтжи

В Сети появилось видео с удушающим приемом, которым Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC.

В субботу в Абу-Даби в главном поединке турнира UFC 254 российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, досрочно победив американского претендента на пояс Джастина Гэтжи.

Во втором раунде россиянин сумел провести удушающий прием "треугольник", которым он до этого никогда не побеждал под эгидой UFC. В сети опубликовано видео этого приема.

Любопытно, что по итогам первого раунда двое из трех судей отдали победу Гэтжи, который нанес больше точных ударов.

По итогам турнира Нурмагомедов получил бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

После победы россиянин объявил о завершении карьеры.