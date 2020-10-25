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25.10.2020 10:39
Рубрика: Экономика

Повсеместное внедрение электронных рецептов завершится к 2023 году

Текст: Елена Манукиян
Приобрести лекарство по электронному рецепту можно только в том регионе, где его выписали, и в тех аптеках, которые подключены к государственной информационной системе здравоохранения. Фармпрепарат должен выдаваться лично в руки тому лицу, на которое оформлен электронный рецепт, либо его законному представителю. Приказ министерства здравоохранения об этом вступил в силу 25 октября.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В документе говорится, что утвердить использование электронных рецептов наряду с бумажными должны региональные власти, также как и организовать электронный обмен данными между поликлиниками и аптеками. Как пояснили в Департаменте цифрового развития, об этом должен позаботиться каждый субъект самостоятельно. "Согласно паспорту федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", субъекты должны провести мероприятия по внедрению электронных рецептов. В 2021 году им необходимо принять региональные правовые акты, а к концу 2023 года реализовать сервис в полном объеме", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: iStock
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Начиная со следующего годы электронные рецепты будут поэтапно внедряться на территории всей страны, но в ряде регионов они уже доступны гражданам: например, жителям Башкирии и Белгородской области.

По словам исполнительного директора некоммерческого партнерства "Аптечная гильдия" Елены Неволиной, отпуск лекарств по электронным рецептам происходит после того, как аптека находит документ в системе обмена данными с медорганизацией. Он должен быть подписан квалифицированной электронной подписью. Для того, чтобы забрать рецептурный препарат, человеку придется подтвердить, что рецепт оформлен на него, например, предъявив документ, удостоверяющий личность. В Белгородской области в личный кабинет пациента в мобильном приложении приходит QR-код, который он должен показать в аптеке. Забрать лекарство может также законный представитель того человека, на которого выписан рецепт, говорится в правилах отпуска лекарственных препаратов.

В них также уточняется, что лекарственные препараты должны отпускаться в количестве, указанном в электронном рецепте, за исключением случаев, когда установлены курс лечения или количество, которое может быть выписано в одном рецепте. Запрещается отпуск лекарственных препаратов по рецептам ветеринарных организаций.

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