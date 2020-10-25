Премьер Болгарии сдал положительный тест на коронавирус

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сдал положительный тест на коронавирус.

"В целом чувствую дискомфорт. Сейчас по решению врачей остаюсь на домашнем лечении, - написал Борисов на своей странице в Facebook. - Убежден, что соблюдая (противоэпидемиологические) меры, мы вместе справимся".

В Болгарии наблюдается существенный рост числа заразившихся коронавирусом. Последние дни каждые сутки выявляется более тысячи заболевших. Общее число подтверждённых случаев составляет более 37 тысяч. Летальных исходов - 1084.