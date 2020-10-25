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25.10.2020 14:20
Рубрика: Власть

Путин ответил на слова Байдена

Текст: Кира Латухина
Заявления, подобные словам кандидата в президенты США Джо Байдена в адрес России, "звучат как минимум странно и не имеют под собой абсолютно никаких оснований", - заявил российский лидер Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Так, Байден утверждает, что Россия якобы "платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане". "Странно слышать подобные заявления", - сказал президент РФ.

Впервые эта информация "проскочила" в американской прессе летом, заметил Путин. Госсекретарь США Майк Помпео звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а министр обороны США Марк Эспер - своему коллеге Сергею Шойгу. "А после этого официальные лица на высшем военном уровне, а затем и на уровне американских спецслужб заявили, что у них нет подтверждения информации подобного рода, - напомнил Путин. - Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания".

Россия поддерживала пребывание американских войск в Афганистане и проголосовала за соответствующую резолюцию Совбеза ООН, продолжил Путин. "Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам", - сказал он.

При выводе американского контингента из Афганистана возникает много рисков и России "придется дополнительно раскошелиться", чтобы поддерживать стабильность, пояснил президент. Так что бороться с пребыванием американцев в Афганистане нет нужды. Тем более что они там ведут антитеррористическую деятельность.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Причем сотрудничество с США на уровне спецслужб, несмотря на противоречия по многим направлениям, продолжается. Это и взаимодействие по Сирии, и обмен информацией по антитеррору.

Путин рассказал, как благодарил президента США Дональда Трампа: полученная от Штатов информация не раз помогала предотвратить теракты на территории РФ. Москва старается ответить тем же - такая договоренность с Трампом есть. И американцы обращались к России за помощью в поиске их гражданина, арестованного в Сирии за шпионаж. Москва смогла убедить партнеров, и его освободили, привезли в российскую столицу и передали американцам. "Так что это сотрудничество носит двусторонний характер и в целом - могло бы быть, конечно, еще лучше, - но в целом мы им довольны", - заключил Путин.

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