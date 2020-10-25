Путин на вопрос о сотрудничестве сына Байдена с Батуриной - "Без комментариев"

Президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1") высказался по поводу дебатов кандидатов в президенты США. В частности, речь зашла о сотрудничестве сына кандидата в президенты США Джо Байдена с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

"Известно, что Елена Батурина занималась, а может, занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", - заметил Владимир Путин.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у сына Байдена есть коммерческие отношения с женой экс-мэра Москвы Еленой Батуриной.

Российский президент также оставил без комментариев и слова Трампа о том, что кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден якобы может получать деньги из РФ.

"Без комментариев", - заявил Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста телеканала Павла Зарубина.