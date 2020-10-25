Путин ответил на вопрос об отношениях с Лужковым

Владимир Путин назвал отношения с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым официальными, но весьма доверительными. Президент РФ также рассказал, что он с уважением относился к Лужкову.

"Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные", - пояснил российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Таким образом глава государства прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что он якобы дружил с Лужковым. Путин подчеркнул, что ему лучше знать, какие у него были взаимоотношения с бывшим мэром Москвы.