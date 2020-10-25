"Реал" скандально обыграл "Барселону"

На выходных в испанском чемпионате состоялся один из главных матчей европейского футбола, в котором мадридский "Реал" на выезде обыграл со счетом 3:1 своего извечного антагониста, "Барселону".

Игра проходила при пустых трибунах, в связи с чем были опасения, что "класико", как еще называют противостояние "Реала" и "Барсы", получится не таким огненным, как обычно. Так вот эти опасения оказались совершенно напрасными.

"Реал" открыл счет на пятой минуте усилиями уругвайца Федерико Вальверде, но "Барса" почти сразу отыгралась. Отличился Ансу Фати и тем самым вошел в историю как самый молодой автор забитого мяча в класико в возрасте 17 лет 359 дней.

Ну а ключевой и самый скандальный момент встречи произошел, когда команды отыграли чуть более часа и игровое преимущество было на стороне хозяев. Изначально арбитр матча не увидел криминала в борьбе капитана "Реала" Серхио Рамоса и защитника "Барсы" Клемана Лангле в каталонской штрафной. Но после консультации с ВАР и просмотра видеоповтора назначил пенальти. Который сам пострадавший и реализовал. Этот гол стал победным: мяч Луки Модрича на последней минуте основного времени лишь закрепил успех гостей.

- Пенальти оказал большое влияние. Я не понимаю ВАР. Думаю, ВАР действует против "Барселоны". Захваты всегда бывают в штрафной, - выразил общее мнение из стана каталонцев главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

Еще один фактор, повлиявший на исход встречи, - молчание Лионеля Месси. С тех пор как "Реал" покинул Криштиану Роналду, ушедший из "Реала" в итальянский "Ювентус", Лео никак не может забить в класико. Безголевая серия аргентинца в матчах с мадридцами составляет уже шесть матчей. Кстати, уже на этой неделе Месси может встретиться со старым знакомым в Лиге чемпионов: "Барсе" предстоит матч как раз с "Юве". Правда, есть вероятность, что Роналду пропустит эту игру из-за коронавируса.

Что касается "Реала", эта победа в первую очередь важна для его наставника Зинедина Зидана. Перед класико мадридцы проиграли два матча подряд, и сразу пошли разговоры об отставке француза. По слухам, руководство клуба поставило перед Зиданом ультиматум: или победы в двух ближайших матчах, или Зинедин - на выход. Если так и было, то первую часть требований главный тренер "Реала" уже выполнил.