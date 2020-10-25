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25.10.2020 19:05
Рубрика: Спорт

Класико жанра

"Реал" скандально обыграл "Барселону"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
На выходных в испанском чемпионате состоялся один из главных матчей европейского футбола, в котором мадридский "Реал" на выезде обыграл со счетом 3:1 своего извечного антагониста, "Барселону".

Игра проходила при пустых трибунах, в связи с чем были опасения, что "класико", как еще называют противостояние "Реала" и "Барсы", получится не таким огненным, как обычно. Так вот эти опасения оказались совершенно напрасными.

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"Реал" открыл счет на пятой минуте усилиями уругвайца Федерико Вальверде, но "Барса" почти сразу отыгралась. Отличился Ансу Фати и тем самым вошел в историю как самый молодой автор забитого мяча в класико в возрасте 17 лет 359 дней.

Ну а ключевой и самый скандальный момент встречи произошел, когда команды отыграли чуть более часа и игровое преимущество было на стороне хозяев. Изначально арбитр матча не увидел криминала в борьбе капитана "Реала" Серхио Рамоса и защитника "Барсы" Клемана Лангле в каталонской штрафной. Но после консультации с ВАР и просмотра видеоповтора назначил пенальти. Который сам пострадавший и реализовал. Этот гол стал победным: мяч Луки Модрича на последней минуте основного времени лишь закрепил успех гостей.

- Пенальти оказал большое влияние. Я не понимаю ВАР. Думаю, ВАР действует против "Барселоны". Захваты всегда бывают в штрафной, - выразил общее мнение из стана каталонцев главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

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Еще один фактор, повлиявший на исход встречи, - молчание Лионеля Месси. С тех пор как "Реал" покинул Криштиану Роналду, ушедший из "Реала" в итальянский "Ювентус", Лео никак не может забить в класико. Безголевая серия аргентинца в матчах с мадридцами составляет уже шесть матчей. Кстати, уже на этой неделе Месси может встретиться со старым знакомым в Лиге чемпионов: "Барсе" предстоит матч как раз с "Юве". Правда, есть вероятность, что Роналду пропустит эту игру из-за коронавируса.

Что касается "Реала", эта победа в первую очередь важна для его наставника Зинедина Зидана. Перед класико мадридцы проиграли два матча подряд, и сразу пошли разговоры об отставке француза. По слухам, руководство клуба поставило перед Зиданом ультиматум: или победы в двух ближайших матчах, или Зинедин - на выход. Если так и было, то первую часть требований главный тренер "Реала" уже выполнил.

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