Практически каждый день москвичи слышат информацию о том, как Роспотребназор штрафует, а то и приостанавливает работу магазинов, театров, банков, вузов и других организаций за нарушение санитарно-эпидемиологических правил работы во время пандемии коронавируса. И только столичные строители, что весной, что сейчас, как работали, так и работают. Прокладывают новые линии метро, вручают москвичам смотровые ордера на квартиры в домах, построенных по программе реновации, открывают новые школы, детсады, поликлиники… Между тем, в столичном стройкомплексе работает ни много ни мало - порядка миллиона человек. Как же удается им соответствовать строгим требованиям санитарных врачей и не прекращать работу в таких непростых условиях? Реально ли городу выполнить и в этом году намеченные планы по вводу в строй недвижимости, подземки, дорог? На эти и другие вопросы ответил на "Деловом завтраке" в "РГ" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уроки Вороновского

Андрей Юрьевич! В феврале на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" был Марат Шакирзянович Хуснуллин, незадолго до этого назначенный на пост вице-премьера правительства РФ. Китай тогда строил в Ухане первый временный госпиталь для лечения больных коронавирусом, заявив, что возведет его за неделю. Мы спросили у Хуснуллина: а московские строители могут быстро построить больницу? Он осторожно сказал, что да, и москвичи умеют быстро строить. Прошло еще немного времени, и в поселении Вороновское была построена капитальная инфекционная больница. За 34 дня на 800 коек. На наш взгляд, это абсолютный рекордне только для российской стройки. Скажите, а вот сейчас вы могли бы повторить этот рекорд? Построить с такой же скоростью, например, завод по производству вакцины? Использовать опыт быстрого строительства в домостроении, других важных для столицы объектов?

Андрей Бочкарев: Завод - не знаю, объекты химического назначения сложнее и в проектировании, и в строительстве. Для их сооружения, наверное, потребуется немного больше времени. Объектов же масштаба Вороновского в случае необходимости можем построить так же быстро - даже не один. В ходе этой стройки столичный стройкомплекс продемонстрировал всю свою мощь, технологии, уровень управления строительством. 350 организаций и компаний производили комплектующие и материалы для этой больницы. И все они работали как единый механизм. Я напомню: 34 дня у нас составил полный цикл работ - от нуля до открытия клиники для пациентов. У китайцев десять дней заняли только работы по сборке госпиталя на площадке. Но до этого они готовились еще месяц. Проектировали, изготавливали оборудование, материалы. Так что суммарно московские строители сработали даже быстрее. Причём мы не временное сооружение из сборно-разборных конструкций возвели, а капитальный объект. Но главное в другом: больница появилась в нужное для города время, одни москвичи в ней вылечились еще весной, другие лечатся сейчас.

Полученный на той стройке опыт продолжает сказываться на всех уровнях организации строительства в Москве. Он показал, какие у нас есть резервы, как можно сократить сроки, а значит, и инвестиционный цикл, и тем самым быстрее обеспечивать возврат денег в экономику.

В столице снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Опасная инфекция не щадит никого. Как противостоят ей строители? На всех ли стройках идет работа? Много ли заболевших?

Андрей Бочкарев: Заболеваемость, к сожалению, есть и у нас, но если весной она была в пределах 5-7-10 процентов работающих как на стройплощадках, так и среди управляющего персонала, то сейчас меньше. Дело в том, что мы очень серьезно относимся к соблюдению санитарного режима, чтобы все носили маски, перчатки, соблюдали социальную дистанцию. Контроль за этим ведет наш Мосгосстройнадзор. Он может и штраф наложить за нарушение, не дожидаясь проверки Роспотребнадзора. Но цель его работы - не подлавливать кого-то на нарушениях, не наказывать, а стимулировать, мотивировать людей, чтобы они жестко выполняли все необходимые требования. Это помогает выполнять задачу, поставленную руководством города: сохранить объемы работ в строительстве - важном секторе экономики города и страны в целом, - отрасли, имеющей наибольший мультипликативный эффект, в которой каждый вложенный рубль дает 5-7-10 рублей в сопредельных секторах по производству материалов, машин, обеспечении жизнедеятельности людей и других. Надо отдать должное тому, что строительные компании - и государственные, и частные - относятся к требованию беречь здоровье людей с пониманием. Все в равной мере заинтересованы строить объекты вовремя: потеря темпов ведет и к финансовым потерям.

С начала пандемии Москву покинули многие мигранты. Вы испытываете сейчас недостаток кадров?

Андрей Бочкарев: Действительно, часть иностранных работников уехали. Есть и сейчас ограничения для въезда из ряда стран, выходцы из которых работали на московских стройках. В результате на некоторых стройплощадках, особенно в частном секторе и у тех, кто занят реализацией инвестиционных проектов, дефицит рабочей силы доходит до 30%. Мы пытаемся компенсировать его с помощью привлечения дополнительных ресурсов из регионов России. Но сделать это сложно. Дело в том, что сейчас строительство активно ведется по всей стране. Практически все субъекты РФ стараются максимально удержать темпы, необходимые для завершения начатых важных объектов. Будем думать, как выйти из этой ситуации на время, пока не откроются границы.

В Москве, помимо больницы в Вороновском, в последнее время строится как никогда много и других объектов здравоохранения.

Андрей Бочкарев: Замечу: напрямую это никак не связано с коронавирусом. Еще прошлой осенью по инициативе мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина в Адресную инвестиционную программу было включено сооружение более 40 мощных многофункциональных и специализированных медицинских центров. Тогда же была сформирована и программа реконструкции зданий поликлиник, которой занимается сейчас департамент здравоохранения. Но начало по обновлению базы здравоохранения с целью поднять его на самый современный уровень было положено еще раньше. В частности, пандемия лишь показала, насколько грамотно в планы города было включено строительство крупного медицинского центра в Коммунарке. Ультрасовременный госпиталь, построенный в рамках этого проекта, был оперативно переведен в режим работы инфекционной больницы. Именно он принял на себя удар, связанный с пандемией коронавируса. Всего же в столице за последние десять лет введено в строй 93 здания для здравоохранения, 8 из них - с начала этого года, а по его итогам будет сдано 17 лечебно-оздоровительных учреждений. Но и это не предел. В планах - построить с 2020 по 2022 год 51 объект, из которых 44 - на деньги столичного бюджета.

Андрей Юрьевич, слух прошел, что и вы не убереглись от "короны"…

Андрей Бочкарев: К счастью, уберегся. Правда, немного простыл на прошлой неделе. Поэтому врачи попросили поработать из дома. Но в ближайшее время я готовлюсь вакцинироваться и попытаться вырастить иммунитет к этой болезни, с которой все мы боремся с февраля. Готовятся сделать прививку и многие сотрудники как подразделений стройкомплекса, так и строительных компаний. Считаю, что нужно как можно быстрее воспользоваться для защиты вакциной, разработанной в России.

Квартира, школа, детсад…

Жилья в Москве строилось всегда много. Но в этом году, вопреки прогнозам, на него резко вырос и спрос. В частности, как сообщает Росреестр, зарегистрировано рекордное количество заключенных договоров долевого участия на строительство квартир. В 1,6 раза выросла ипотека. Чем вызван, по-вашему, такой покупательский бум? Готовы ли строители его удовлетворить?

Андрей Бочкарев: Не хочу давать ни оценку, ни прогнозов рынку недвижимости. Причин, влияющих на него, много. Причем часть из них лежит не в строительной сфере, а просто в желании людей улучшить свои жилищные условия. Но усилия правительства РФ, направленные на снижение ставки ипотеки, поддержанные лично Президентом, безусловно, повлияли на рынок ипотечного кредитования и восстановление спроса. В стране существует общенациональный план по обеспечению жителей комфортабельным жильем, в том числе и москвичей. Задачи, которые поставлены правительством РФ и мэром города перед строителями столицы, мы стремимся не просто выполнять, но и по возможности добиваться более высоких показателей. С этой целью обеспечиваем необходимую поддержку всем участникам рынка, чтобы они своевременно и качественно строили, вводили в эксплуатацию новые дома. В результате жилье для москвичей становится доступнее. В течение года запланировали ввести по городу не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,6 миллиона - жилье.

В эту цифру входят и дома, которые строятся по программе реновации? Как она вообще продвигается? Ведь по ней должны переехать в новые квартиры 1 миллион москвичей?

Андрей Бочкарев: Масштабная программа, над которой идет ежедневная работа. Она полностью обеспечена финансированием. Еженедельно по ее выполнению проводятся штабы под руководством мэра, на которых решаются все организационные вопросы. Сомнений в том, что она будет выполнена, нет. Более 21 тысячи москвичей - участников программы - уже отметили новоселье и очень довольны новыми квартирами. Построены 67 домов, из которых 58 переданы в разных районах под заселение, еще 179 - в процессе строительства, под сотню - проектируются.

Вопрос в продолжение темы. В рамках реновации предполагалось не просто заменить одни дома на другие - современные и более качественные, но и изменить городскую среду в жилых кварталах. Можно ли уже увидеть обновлённые районы?

Андрей Бочкарев: Наберемся чуть-чуть терпения. Дело в том, что пока новые дома возводятся на так называемых 446 стартовых площадках - одиночных участках земли, которые удалось найти для запуска реновации во всех районах. Комплексно большие кварталы сможем возводить во время второй волны переселения, когда можно будет начать демонтировать старые дома, из которых жители выехали в новостройки, и на их месте возводить не только жилье для следующих переселенцев, но и детсады, школы, поликлиники, спортивные сооружения в соответствии с существующими у нас нормами. Кстати, уже сегодня 75 процентов районов Москвы имеют всю социалку в шаговой доступности от жилья. По этому показателю столица опережает, в частности, Лондон и Нью-Йорк. Возможным это стало во многом благодаря тому, что за последние десять лет в городе возведено одних детских садиков - 288. Многие районы, в которых родители годами ждали места для своего ребенка, сейчас имеют даже профицит мест в дошкольных учреждениях. А еще за это время построены 104 школы, 127 спортивных комплексов, 54 объекта культуры. Таков итог усилий, направленных на сбалансированное, продуманное и выверенное создание необходимой в городе инфраструктуры. Согласитесь, строить одно жилье гораздо проще, чем находить еще и пространство для социалки, правильно вписывать ее в городскую среду, соблюдая при этом все нормативы по высотности зданий и их доступности. На мой взгляд, Москве удается блестяще с этим справляться. До конца года мы должны ввести в строй еще 15 детсадов, 8 общеобразовательных школ, 6 объектов культуры.

В столице появились школы-трансформеры. Что это такое? Зачем они нужны?

Андрей Бочкарев: Как известно, демографическая ситуация и в Москве, и в других мегаполисах мира развивается часто волноообразно. Сегодня, скажем, всплеск рождаемости, а спустя несколько лет - ее падение. Отсюда возникают и ситуации с дефицитом мест то в детских садиках, то в начальных школах. Мы попробовали построить школы-трансформеры в двух районах города - Соколиной горе и Куркино. Предположим, детки из ближайшего района до школьной формы в какой-то момент еще не доросли, и часть классов в этой школе пустуют. Используя демонтируемые перегородки и заменив мебель, их можно запросто превратить в игровые комнаты и спальни для дошколят. Входы, разумеется, разные - в блок для детей младшего возраста и учеников постарше. Когда возникнет необходимость, игровые можно снова трансформировать в классы. Такой подход гораздо эффективнее, чем содержать пустующие школы или детсады, испытывая в то же время дефицит то одних, то других.

А чем новые садики в столице отличаются от тех, что строились, скажем, лет десять тому назад?

Андрей Бочкарев: Они сейчас совсем другие. Не типовые, на одно лицо, а каждый строится по индивидуальному проекту, чтобы ребенок свой садик не перепутал ни с каким другим. У детей, не запертых в стандартные технологические решения, развивается более гибкое мышление. Помещения внутри чаще всего могут менять свое назначение. При оформлении используется игра света и цвета. Большое внимание уделяется оформлению пространству вокруг сада - оно насыщено малыми архитектурными формами, аттракционами, возможностями для занятий спортом на безопасных площадках с прорезиненным покрытием.

МЕТРОвые шаги

Москвичей уже не удивишь тем, что в городе чуть ли не каждый год появляются десятки километров новых линий и десятки новых станций метро. Давайте вспомним, в какие районы столицы за последнее десятилетие пришла подземка, а в какие придёт в ближайшие годы?

Андрей Бочкарев: Сначала сравню две цифры. За все время существования Московского метрополитена с 1935 по 2010 годы, то есть за 75 лет, было построено 305 километров линий и 182 станции. За последние десять лет - с 2010 по 2020, мы проложили еще 116,4 километра линий и открыли 56 станций. Таких масштабов и темпов строительства подземка не знала у нас в стране даже в советские времена. Сегодня Москва по скорости, интенсивности и плотности строительства метро занимает первое место в мире. Но колоссальные усилия и ресурсы на его развитие были брошены не в погоне за высокими рейтингами, а для того, чтобы москвичам и гостям нашей столицы было удобнее передвигаться по городу. Поэтому сейчас делаем все для того, чтобы этот самый быстрый, удобный и популярный общественный транспорт получили в пешей доступности от дома и от работы не 75% москвичей, как в 2010-м году, а 90%. Выполнить ее мы планируем к 2025 году.

К жителям районов Новокосино, Выхино-Жулебино, Зябликово, Митино, Тропарево, Некрасовка, Лефортово, Солнцево и многих других районов подземка уже пришла. Совсем скоро она придет в Бирюлево, Рублево-Архангельское, Гольяново, в международный аэропорт Внуково… Продвигается в сторону Физтеха - к поселку Северный. Идут работы по всей Большой кольцевой линии - построено уже более 80 процентов тоннельных сооружений. Новое кольцо существенно разгрузит существующее и центральные радиусы.

В этом году на БКЛ будут введены еще станции?

Андрей Бочкарев: Первые девять станций Большого кольца уже работают, еще три должны войти в строй до конца года.

Жители Гольяново ждут-не дождутся метро…

Андрей Бочкарев: В наших планах продление в этот район Арбатско-Покровской линии. Новая станция примерно на четверть разгрузит станцию "Щелковскую" и Щелковское шоссе. Сейчас идет проектирование перегона и самой станции. Кроме того, выполняются предпроектные проработки и уточнение трассировки еще двух новых веток - Рублево-Архангельской и Бирюлевской. К вспомогательным и подготовительным работам по их прокладке планируем приступить в будущем году.

Как известно, в Новую Москву уже идет вторая линия метро - Коммунарская, которая должна дойти до Троицка. Так, глядишь, и до Калужской области метро доведете?

Андрей Бочкарев: Планирование метро до границ с Калужской областью мы считаем нецелесообразным, так как плотность населения в той части Новой Москвы уже невысокая. Но Коммунарская линия протяженностью почти 40 километров и без того колоссальный проект. Очень важный и нужный не только для растущего населения этой развивающейся части столицы, где уже есть восемь станций метро, но и жителям юго-запада Москвы. Ее появление снизит нагрузку на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии. Ввод участков этой ветки от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" намечен на 2023 год. А в 2022-м году придет метро и в аэропорт "Внуково" - продление Калининско-Солнцевской линии уже идёт. При проектировании Бирюлевской линии заложена техническая возможность дотянуть ее до Щербинки.

Одно время обсуждалась возможность строительства нескольких новых станций и в центре Москвы…

Андрей Бочкарев: Да, она и сегодня существует. Но эти станции не играют роли в кардинальном улучшении транспортной ситуации в городе, поэтому их сооружение пока не актуально. В данный момент мы направляем усилия на создание новых линий и станций в районах, где нет метро, чтобы дать доступ к нему как можно большему количеству москвичей. Вот когда решим эту задачу, тогда можно будет заняться и точечными станциями в центре города.

Свою заинтересованность в приходе Московского метрополитена проявляет и Подмосковье. Например, жители Мытищ говорят: сколько бы ни пускали скоростных поездов-спутников в наш город, метро было бы лучше…

Андрей Бочкарев: В Мытищах, как я уже не раз говорил, трудность одна - с высвобождением земельных участков под строительство. Технических сложностей там нет. Думаю, вернуться к этому проекту мы сможем после 2023 года, когда решим вопросы с самыми острыми транспортными узлами Москвы. Сейчас главная задача - разгрузить с помощью метро столицу от избытка автотранспорта на дорогах.. Результаты этой работы уже есть. При том, что машин за эти десять лет ежегодно прибавлялось по 250-300 тысяч, интенсивность пробок на дорогах в разы снизилась. Об этом можно судить хотя бы потому, что вот уже лет шесть-семь Москва не лидирует по этому показателю среди столиц мира. Да и по оценке навигационной службы "Яндекс-пробки" балльность заторов либо не меняется, либо идёт вниз. Сейчас мы находимся на финальной стадии завершения первого этапа развития метро. Поэтому я не готов ничего ни обещать, ни комментировать по его продлению в соседние регионы. Отмечу лишь: поскольку гости столицы тоже пользуются нашим метро, значит, и они являются бенефициарами нашей программы. Не считаться с этим нельзя.

Все новые станции в Москве строятся с лифтами?

Андрей Бочкарев: Я бы сказал: с различными устройствами, которые избавляют людей с ограниченными возможностями от необходимости проходить через сложную систему лестниц и эскалаторов. Проблематичными для пассажиров остаются исторические станции, но и на них мы с коллегами из метрополитена рассматриваем возможность применения устройств, с помощью которых эти люди смогут подниматься на эскалаторе. Эта работа будет продолжена. На новых же станциях закладываем устройства для доставки маломобильных граждан прямо на платформу к поезду.

Есть ли в планах столичной подземки использование перегородок, отделяющих платформенную часть непосредственно от путей? Все-таки трагедии на рельсах в метро, увы, не редкость…

Андрей Бочкарев: В решении этой проблемы имеется целый ряд сложностей. На существующих станциях сделать это трудно, а их больше половины. Кроме того, сейчас в подземке меняется подвижной состав, а проектировать проемы для пассажиров можно только синхронизируя их с дверными проемами поездов, которые у разных составов отличаются размерами. Если делать проемы слишком широкими, то какой смысл такого отгораживания? И, пожалуй, самое главное. Мы изучали опыт разных метро мира - Токийского, Лондонского, Нью-Йоркского и пришли к выводу, что есть эти перегородки или нет их, принципиально на безопасность метрополитена не влияет. Поэтому на новых станциях закладываем техническую возможность установки таких перегородок, но практически их не устанавливаем. Тем более, что при их появлении возникнут проблемы воздухообмена. А это в свою очередь чревато препятствиями не только при подаче воздуха и при нештатных ситуациях по удалению дыма. С этим тоже надо считаться.

А такое новшество, как два пути в одном тоннеле, использованном при строительстве Некрасовской линии, оправдало себя?

Андрей Бочкарев: Да, такая технология имеет явные преимущества, особенно в местах, где трудно разместить станции. Когда десятиметровый тоннелепроходческий щит прокладывает сразу два пути, станцию можно сделать многоуровневой и таким образом сэкономить на площади, необходимой для стройки. Да и сама проходка идет заметно быстрее. Для метрополитеновцев, которые привыкли работать в однопутных тоннелях, процесс эксплуатации широких тоннелей, конечно же, несколько сложнее. Но тем не менее на Некрасовской линии они уже освоились, и теперь применяем эту технологию еще на ряде участков Большой кольцевой линии. На мой взгляд, эта технологическая находка позволила нам возвести метро в тех районах, где другим способом сделать это было бы невозможно. Думаю, мы используем ее и на Рублево-Архангельской, и на будущей Бирюлевской линиях.

До какого года планы развития метро имеются в Москве сейчас?

Андрей Бочкарев: До 2027-го. Выполнена она уже на 65 процентов.

Дороги, дороги…

Каждый год, как сообщали строители, в Москве строилось и обновлялось примерно по 100 км дорог. Получается, за десять лет построено 1000 км?

Андрей Бочкарев: Даже чуть больше - 1007,6 километров. В общей сложности построено и реконструировано около 12 процентов существующей улично-дорожной сети, существовавшей в столице до 2010 года. 15 вылетных магистралей обновлены, 17 транспортных развязок на МКАД реконструированы, еще одна - на Алтуфьевском шоссе, строится. Будут реконструированы и развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. Возведены 292 искусственных сооружения, 248 пешеходных переходов. По дорожно-транспортному строительству Москва тоже вырвалась в мировые лидеры. Москвичи уже почувствовали, насколько комфортнее стало передвижение по городу. Взять хотя бы Северо-Западную хорду с мощнейшим Алабяно-Балтийским тоннелем. До ее появления, чтобы доехать от улицы Алабяна до Большой Академической, нужно было потратить на дорогу в среднем около 40 минут, а сейчас хватает 4 минут. В 10 раз меньше! Существенно экономить время в поездках по городу смогут автомобилисты, выбирая маршрут по Северо-Восточной и Юго-Восточной хордам, а также Южной рокаде, когда и они будут полностью достроены и открыты для движения.

Когда эти дороги замкнутся в хордовое кольцо?

Андрей Бочкарев: Не позднее 2023 года.

Читатели "РГ" спрашивают: планируется ли принять какие-то меры к разруливанию ситуации на Можайском шоссе, где на въезде и выезде из столицы вечно скапливаются пробки?

Андрей Бочкарев: Там многое сделано. Построена, в частности, колоссальная эстакада на транспортной развязке Можайки и МКАД. Силами федеральных структур и частных инвесторов построена дорога Северный обход Одинцово. Буквально на днях мы ввели новую вылетную магистраль - Южный дублер Кутузовского проспекта, который тоже сыграет свою роль в улучшении транспортной ситуации в этом месте. Строится и еще один дублер этой трассы - Северный. Так что если сравнить, например, дорожную ситуацию лет десять назад и нынешнюю - это две большие разницы. Но чудес не бывает, и строить новые дороги бесконечно невозможно. Поэтому и дальше нам придется продолжать заниматься усилением работы по строительству и интеграции в единую систему общественного транспорта - рельсового (подземного и наземного), организации автобусного сообщения. Но при этом какие-то локальные затруднения в часы пик все равно, наверное, иногда будут возникать.

Еще один вопрос от читателя "РГ" Александра: почему сотни километров новых дорог в столице по-прежнему строятся без велодорожек?

Андрей Бочкарев: Перемещаться на велосипедах по вылетным магистралям некомфортно, а зимой еще и небезопасно. Поэтому велодорожки не закладываются. К тому же при их строительстве ставится задача, чтобы велосипедисты дышали не выхлопами и гарью, а чистым воздухом в парках города и на аллеях.

Андрей Юрьевич! Могли бы вы сделать сравнительный анализ качества новых московских дорог с европейскими автобанами? Сколько, например, времени наши дороги можно эксплуатировать без ремонта?

Андрей Бочкарев: Конструктив большинства наших и зарубежных дорог вполне сравним - эстакады, тоннели строятся у нас из таких же современных материалов, бетона с определёнными добавками, с применением лучших технологий. Это позволяет им служить минимум 120-150 лет. Изнашиваемую же часть - асфальтовое покрытие, меняем с той же периодичностью, что и за рубежом.

Ключевой вопрос

Школьники в столице ушли во время пандемии на удаленку, работают в дистанционном режиме сотрудники многих столичных компаний. И только стройка идет, как шла. В Москве убеждены, что ковид будет побит?

Андрей Бочкарев: У нас нет иллюзий, что в городе ничего не происходит. Наоборот, приходится предпринимать экстраординарные меры, чтобы защитить людей на объектах и тем самым поддержать экономический темп жизни города. Лично я не вовлечен во все процессы организации борьбы с коронавирусом, это все-таки больше работа врачей, специалистов по биотехнологиям. Но я действительно уверен, что и Москва, и страна справятся с этой напастью. Вопрос лишь времени, надеюсь, самого ближайшего.