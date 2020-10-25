Четыре человека погибли в ДТП в Ивановской области

Компания молодежи разбилась на родительской BMW в пригороде Иваново. Четыре человека погибли, девушка в больнице.

Авария произошла около пяти часов утра на шоссе Иваново-Кохма. BMW Х3, в котором находилось пятеро молодых людей, врезался в опору освещения. Удар был такой силы, что иномарку буквально намотало на столб - полицейские с трудом определили ее марку и модель.

- 18-летняя пассажирка в момент удара вылетела из салона. Ее тело нашли в лесу. Там же собирали инструменты из багажника и части машины, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

Четыре человека погибли на месте ДТП, девушка в больнице. Столб остался на месте, но с него слетел фонарь.

- Управлявший родительским BMW 20-летний парень получил права год назад. Минувшим летом он был их лишен за отказ от медосвидетельствования на алкоголь, - добавил Радостин.