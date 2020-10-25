Москвичей оштрафовали на 1,8 млн рублей за сокрытие тестов на COVID-19

В 1,8 млн рублей обошлись туристам из Москвы не вовремя поданные или не поданные вообще результаты тестов на коронавирус после зарубежных поездок. Решение о штрафах в каждом случае принимал суд, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Напомним, граждане, вернувшиеся из зарубежных поездок, обязаны в течение трёх суток пройти тестирование на COVID-19 и загрузить его результаты на единый портал государственных и муниципальных услуг.

Возможности для прохождения теста в столице созданы - есть пункты тестирования прямо в аэропортах, а ещё можно бесплатно сделать это в любой городской поликлинике по предварительной записи. Не говоря уже о платных пунктах тестирования, результаты которых система принимает тоже.

"Но, несмотря на это, более 2 процентов граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не вносят результаты тестов на портал", - утверждают в Роспотребнадзоре, подчеркивая, что в данном случае эти граждане подвергают риску здоровье окружающих их людей.

Надзорное ведомство направило в суды материалы в отношении 1095 туристов, не соизволивших вовремя уведомить власти о результатах тестирования. Как утверждают в Роспотребнадзоре, 133 человека уже получили штрафы на общую сумму 1,8 млн рублей, то есть средняя сумма штрафа составляет более 13 тысяч рублей. Остальные дела ещё находятся на рассмотрении.