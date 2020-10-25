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25.10.2020 / 15:37
Текст: Сергей Бабкин

"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ежегодная акция "Ночь искусств" в этот раз пройдет 3 ноября в онлайн-формате. В Москве и Подмосковье интерактивную программу подготовили десятки музеев, библиотек и выставочных залов. Все можно будет увидеть бесплатно и без предварительной регистрации.

Столица окунется в виртуальное арт-пространство от Зеленограда до Щербинки. "Ночь" начнется уже в 17.00 - Facebook-профиль музея спортивной славы ЦСКА откроет трансляцию встречи с "армейским" фехтовальщиком, двукратным олимпийским чемпионом Марком Ракитой. Во время стрима каждый может задать ему вопрос.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Увлекательный интерактив заготовил музей "Бородинская битва". Основной темой видеоэкскурсии станет творчество русских поэтов, которых вдохновили события 1812 года. В 20.00 на YouTube-канале музея начнется трансляция "Рифмы войны". Стоит также обратить внимание на "Бородинские" паблики в соцсетях. После 18.00 в них пройдет флешмоб "Война и мир. 1812 год". Для участия любой желающий должен сфотографироваться в домашней обстановке в образе или одного из персонажей знаменитого романа Льва Толстого, или известного героя Отечественной войны 1812 года. Костюмы необходимо изготовить из подручных средств.

В тот же вечер любопытную трансляцию запланировал Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. На своем YouTube-канале экскурсоводы расскажут об истории большого Благовестного колокола, отлитого по заказу государя Алексея Михайловича колокольным и пушечным мастером Александром Григорьевым в середине XVII века.

Чтобы стрим был более колоритным, камеры поставят в одном из залов экспозиции "Древний Звенигород", где представлены фрагменты знаменитого монастырского колокола. Зрители узнают, для чего нужны колокола, каковы особенности их изготовления и как их могли украшать. Самые внимательные слушатели смогут даже разгадать тайнопись на колоколах.

Подробная программа музеев и библиотек на праздничную ночь будет опубликована сегодня. Вы сможете выбрать понравившиеся мероприятия в музейных соцсетях или на сайте проекта artnight.culture.ru.

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