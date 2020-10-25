"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате

Ежегодная акция "Ночь искусств" в этот раз пройдет 3 ноября в онлайн-формате. В Москве и Подмосковье интерактивную программу подготовили десятки музеев, библиотек и выставочных залов. Все можно будет увидеть бесплатно и без предварительной регистрации.

Столица окунется в виртуальное арт-пространство от Зеленограда до Щербинки. "Ночь" начнется уже в 17.00 - Facebook-профиль музея спортивной славы ЦСКА откроет трансляцию встречи с "армейским" фехтовальщиком, двукратным олимпийским чемпионом Марком Ракитой. Во время стрима каждый может задать ему вопрос.

Увлекательный интерактив заготовил музей "Бородинская битва". Основной темой видеоэкскурсии станет творчество русских поэтов, которых вдохновили события 1812 года. В 20.00 на YouTube-канале музея начнется трансляция "Рифмы войны". Стоит также обратить внимание на "Бородинские" паблики в соцсетях. После 18.00 в них пройдет флешмоб "Война и мир. 1812 год". Для участия любой желающий должен сфотографироваться в домашней обстановке в образе или одного из персонажей знаменитого романа Льва Толстого, или известного героя Отечественной войны 1812 года. Костюмы необходимо изготовить из подручных средств.

В тот же вечер любопытную трансляцию запланировал Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. На своем YouTube-канале экскурсоводы расскажут об истории большого Благовестного колокола, отлитого по заказу государя Алексея Михайловича колокольным и пушечным мастером Александром Григорьевым в середине XVII века.

Чтобы стрим был более колоритным, камеры поставят в одном из залов экспозиции "Древний Звенигород", где представлены фрагменты знаменитого монастырского колокола. Зрители узнают, для чего нужны колокола, каковы особенности их изготовления и как их могли украшать. Самые внимательные слушатели смогут даже разгадать тайнопись на колоколах.

Подробная программа музеев и библиотек на праздничную ночь будет опубликована сегодня. Вы сможете выбрать понравившиеся мероприятия в музейных соцсетях или на сайте проекта artnight.culture.ru.