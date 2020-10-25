В отелях Москвы появилась новая услуга - аренда номеров для работы на удаленке. Для гостиниц, в которых количество постояльцев резко снизилось, это возможность заработать. Шанс у них есть: работающие москвичи, вынужденные теперь заниматься делами в тесной квартире, в кругу семьи, уже присматриваются к услуге.

Забронировать офис в отеле можно в более чем 30 гостиницах Москвы. Номера есть и в средней ценовой категории, и люксы. Как правило, отель предоставляет скидку от обычной стоимости в 40 процентов. Причем включены чай, кофе, вода в течение дня и 15-процентная скидка в ресторане отеля, где можно пообедать. Большинство номеров для работы сдаются с 9.00 до 18.00, но при желании и за отдельную плату рабочее время можно продлить.

Отель Novotel Москва Центр на Новослободской, 23, предлагает поработать в стандартном номере с 7.00 до 10.00. "Есть кровать, стол, стулья, бесплатный Wi-Fi. Стоимость такого "офиса" 2500 рублей. Цена с ночевкой - от 3 тысяч, в зависимости от спальных мест и комфорта", - рассказала условия четырехзвездочного отеля хостес Дарья. По ее словам, за прошедшую неделю новой услугой воспользовались два клиента и остались довольны.

А вот трехзвездочный отель ibis Москва Павелецкая даже потрудился и переделал стандартные номера под офисные кабинеты площадью 25 "квадратов". В них нет роскошных интерьеров и двуспальных кроватей, зато есть два рабочих места, кресло, принтер, Wi-Fi. И если обычный номер стоит почти 3500 рублей, то за скромный кабинет здесь попросят заплатить 2700. А самая большая скидка на номера под офис у Mercure Arbat Moscow, который расположен у метро "Смоленская". Проведенное с 9.00 до 18.00 время в стандартном номере обойдется также в 2700 вместо 4990 рублей, если бронировать его на сутки.

Отели пробуют новый формат неспроста. По итогам марта их загрузка, по данным Cushman & Wakefield, составила меньше 35%, а в апреле - всего 9%, тогда как в это же время в 2019-м, этот показатель был на уровне почти 71%. К сентябрю, с началом бизнес-сезона, загрузка московских отелей начала постепенно расти и достигла 47% (в сентябре 2019-го - 88%), однако средняя цена на номер осталась почти на 34% ниже, чем годом ранее.